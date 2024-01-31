РФ хоче отримати якомога більше балістичних ракет від КНДР, — ЗМІ

Американська розвідка вже повідомляла про те, що на початку січня 2024 року Росія атакувала українські міста балістичними ракетами малої дальності дії KN-23 та KN-24.

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Для Росії важливіша не якість північнокорейських ракет, а їх кількість. Про це пише видання Business Insider.

За словами журналістів, балістичні ракети КНДР не є панацеєю для росіян у їхніх спробах зламати бойовий дух українців.

Видання пише, що спроможності з виробництва ракет Північної Кореї залишаються незрозумілими.

"Москва також не може розраховувати на те, що додаткові ракетні удари зламають моральний дух українців там, де хвилі попередніх атак зазнали невдачі", — зазначили журналісти.

Американська розвідка вже повідомляла про те, що на початку січня 2024 року Росія атакувала українські міста балістичними ракетами малої дальності дії KN-23 (Hwasong-11Ga) і KN-24 (Hwasongpho-11Na).

Як розповів експерт із протиракетної оборони в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Масао Дальгрен, для запуску таких ракет не потрібно багато часу на підготовку. Однак знання про можливості ракет будуть розширюватися в міру аналізу ударів і їхніх уламків.

До того ж, як сказано в матеріалі, Росія витратила величезну кількість керованих ракет і артилерійських снарядів, щоб компенсувати погану ефективність своїх сухопутних військ і військово-повітряних сил. Однак це не мало вирішального ефекту. Тому Москва потребує великої кількості північнокорейських ракет.

"Якщо наявні в Росії ракети не змогли зломити Україну, то й ракети Північної Кореї не зможуть цього зробити", — зазначили журналісти.

Нагадаємо, глава ГУР МО Кирило Буданов заявив, що КНДР може забезпечити РФ усією необхідною зброєю. За словами начальника української розвідки, найближчим часом Володимир Путін вирушить до Північної Кореї, де спробує домовитися про подальшу співпрацю з Пхеньяном.