"Це дуже серйозний виклик": КНДР може ще посилити армію РФ, — експерт (відео)

За словами військового експерта Владислава Селезньова, у Пхеньяна дуже багато артилерійських боєприпасів, систем, РСЗВ. Частину обладнання КНДР готова передати РФ за гроші або в обмін на технології.

Related video

Північна Корея може посилити російську армію, передавши їй балістичні ракети. Це буде серйозним викликом не лише для України, а й для всього світу. Про це в інтерв'ю "24 каналу" розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

За його словами, у розпорядженні КНДР уже є балістичні ракети різних калібрів, різної дальності дії.

"Звичайно, це дуже серйозний виклик. Тому що насамперед північнокорейські диктатори орієнтувалися саме на артилерійську компоненту, коли планували протистояння з Південною Кореєю", — сказав він.

Селезньов також заявив, що у Пхеньяна дуже багато артилерійських боєприпасів, систем, реактивних систем залпового вогню. Частину обладнання КНДР готова передати Росії за гроші або в обмін на технології.

Також він заявив, що у глави КНДР Кім Чен Ина є ракети, які він запускає в бік акваторії Японського моря. Цим же він нервує своїх сусідів. Експерт припустив, що угода між Москвою і Пхеньяном, найімовірніше, відбудеться. Санкції не можуть їй перешкодити.

"Це виклик не тільки для нашої країни, а й для всієї світової безпеки. Безкарне зло множиться. Воно зараз трансформується в численні збройні конфлікти, які зараз вирують у різних куточках світу", — заявив експерт.

Владислав Селезньов про угоду між РФ і КНДР (дивитися з 5:20)

Нагадаємо, глава ГУР МО Кирило Буданов заявив, КНДР може забезпечити РФ усією необхідною зброєю. За словами начальника української розвідки, найближчим часом Володимир Путін вирушить до Північної Кореї, де спробує домовитися про подальшу співпрацю з Пхеньяном.

Також 26 січня повідомлялося, що по Києву вдарили балістичною ракетою з КНДР. За словами аналітиків, Північна Корея наносить на свої ракети довгі серійні номери, намагаючись таким чином створити ілюзію чималої їхньої кількості у своєму арсеналі.