"Это очень серьезный вызов": КНДР может еще усилить армию РФ, — эксперт (видео)

По словам военного эксперта Владислава Селезнева, у Пхеньяна очень много артиллерийских боеприпасов, систем, РСЗО. Часть оборудования КНДР готова передать РФ за деньги или в обмен на технологии.

Related video

Северная Корея может усилить российскую армию, передав ей баллистические ракеты. Это будет серьезным вызовом не только для Украины, но и для всего мира. Об этом в интервью "24 каналу" рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, в распоряжении КНДР уже есть баллистические ракеты разных калибров, разной дальности действия.

"Конечно, это очень серьезный вызов. Потому что в первую очередь северокорейские диктаторы ориентировались именно на артиллерийскую компоненту, когда планировали противостояние с Южной Кореей", – сказал он.

Селезнев также заявил, что у Пхеньяна очень много артиллерийских боеприпасов, систем, реактивных систем залпового огня. Часть оборудования КНДР готова передать России за деньги или в обмен на технологии.

Также он заявил, что у главы КНДР Ким Чен Ына есть ракеты, которые он запускает в сторону акватории Японского моря. Этим же он нервирует своих соседей. Эксперт предположил, что сделка между Москвой и Пхеньяном, скорее всего, состоится. Санкции не могут ей помешать.

"Это вызов не только для нашей страны, но и для всей мировой безопасности. Безнаказанное зло умножается. Оно сейчас трансформируется в многочисленные вооруженные конфликты, которые сейчас бушуют в разных уголках мира", – заявил эксперт.

Владислав Селезнев о сделке между РФ и КНДР (смотреть с 5:20)

Напомним, глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, КНДР может обеспечить РФ всем необходимым оружием. По словам начальника украинской разведки, в ближайшее время Владимир Путин отправится в Северную Корею, где попытается договориться про дальнейшее сотрудничество с Пхеньяном.

Также 26 января сообщалось, что по Киеву ударили баллистической ракетой из КНДР. По словам аналитиков, Северная Корея наносит на свои ракеты длинные серийные номера, пытаясь таким образом создать иллюзию немалого их количества в своем арсенале.