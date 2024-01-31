РФ хочет получить как можно больше баллистических ракет от КНДР, — СМИ

Американская разведка уже сообщала о том, что в начале января 2024 года Россия атаковала украинские города баллистическими ракетами малой дальности действия KN-23 и KN-24.

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Для России важнее не качество северокорейских ракет, а их количество. Об этом пишет издание Business Insider.

По словам журналистов, баллистические ракеты КНДР не являются панацеей для россиян в их попытках сломить боевой дух украинцев.

Издание пишет, что способности по производству ракет Северной Кореи остаются неясными.

"Москва также не может рассчитывать на то, что дополнительные ракетные удары сломят моральный дух украинцев там, где волны предыдущих атак потерпели неудачу", — отметили журналисты.

Американская разведка уже сообщала о том, что в начале января 2024 года Россия атаковала украинские города баллистическими ракетами малой дальности действия KN-23 (Hwasong-11Ga) и KN-24 (Hwasongpho-11Na).

Как рассказал эксперт по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Масао Дальгрен, для запуска таких ракет не требуется много времени на подготовку. Однако знания о возможностях ракет будут расширяться по мере анализа ударов и их обломков.

Кроме того, как сказано в материале, Россия израсходовала огромное количество управляемых ракет и артиллерийских снарядов, чтобы компенсировать плохую эффективность своих сухопутных войск и военно-воздушных сил. Однако это не оказало решающего эффекта. Поэтому Москва нуждается в большом количестве северокорейских ракет.

"Если имеющиеся у России ракеты не смогли сломить Украину, то и ракеты Северной Кореи не смогут этого сделать", — отметили журналисты.

Напомним, глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, КНДР может обеспечить РФ всем необходимым оружием. По словам начальника украинской разведки, в ближайшее время Владимир Путин отправится в Северную Корею, где попытается договориться про дальнейшее сотрудничество с Пхеньяном.