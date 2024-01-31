15 штурмів за добу: ЗС РФ посилили тиск на одному з напрямів, — командування

Російські загарбники прагнуть вибити ЗСУ з зайнятих позицій на півдні країни. Ворог не припиняє аеророзвідку, артобстріли та атаки дронами.

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Російські окупанти посилили тиск на одному з напрямів. Про це відомо зі зведення Сил оборони півдня України, опублікованого 31 січня.

"В зоні відповідальності Сил оборони півдня продовжується контрбатарейна боротьба і утримання плацдармів на лівому березі. Ворог не полишає свого наміру вибити наші підрозділи із зайнятих позицій на лівобережжі Дніпра", — зазначила пресслужба.

Протягом доби ЗС РФ здійснили 15 штурмів, але усі вони були невдалими. Ворог зазнав значних втрат та був змушений повернутись на вихідні позиції.

"Окупанти не припиняють вести аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, завдають удари керованими авіабомбами", — розповіли у Силах оборони півдня.

У Чорному морі фіксують шість кораблів російського флоту, один з них — підводний ракетоносій, споряджений чотирма "Калібрами". В Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель.

Нагадаємо, 29 січня речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк інформувала, що останніми днями ЗС РФ відновили штурми в Херсонській області. Захисникам вдалося відбити вісім таких операцій за добу.

30 січня Наталія Гуменюк розповіла, що Росія погрожує своїм "поверненням" у Херсон. Військова оцінила шанси ворога на повторну окупацію міста.