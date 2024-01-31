15 штурмов за сутки: ВС РФ усилили давление на одном из направлений, — командование

Российские захватчики стремятся выбить ВСУ с занятых позиций на юге страны. Враг не прекращает аэроразведку, артобстрелы и атаки дронами.

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Российские оккупанты усилили давление на одном из направлений. Об этом известно из сводки Сил обороны юга Украины, опубликованной 31 января.

"В зоне ответственности Сил обороны юга продолжается контрбатарейная борьба и удержание плацдармов на левом берегу. Враг не оставляет своего намерения выбить наши подразделения с занятых позиций на левобережье Днепра", — отметила пресс-служба.

В течение суток ВС РФ совершили 15 штурмов, но все они были неудачными. Враг понес значительные потери и был вынужден вернуться на исходные позиции.

"Оккупанты не прекращают вести аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных типов, наносят удары управляемыми авиабомбами", — рассказали в Силах обороны юга.

В Черном море фиксируют шесть кораблей российского флота, один из них — подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя "Калибрами". В Азовском море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль.

Напомним, 29 января пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк информировала, что в последние дни ВС РФ возобновили штурмы в Херсонской области. Защитникам удалось отбить восемь таких операций за сутки.

30 января Наталья Гуменюк рассказала, что Россия угрожает своим "возвращением" в Херсон. Военная оценила шансы врага на повторную оккупацию города.