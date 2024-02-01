Перший постріл у наступній війні між наддержавами буде зроблено в космосі, — The Economist

Зараз за перевагу в космосі змагаються США та Китай, оскільки контроль над всесвітом став таким же важливим, як і панування на суші, морі та в повітрі.

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Війна в космосі більше не є науковою фантастикою, а першими опонентами в небесній боротьбі можуть стати Китай і США. Про це йдеться в матеріалі The Economist.

Так, 28 січня Іран заявив, що запустив три супутники. Це викликало занепокоєння в країнах Заходу, що вони можуть бути використані в їхній програмі створення балістичних ракет. США, зі свого боку, побоюються Китаю, який останнім часом прагне зрівнятися, якщо не перевершити першість США в космосі.

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"Космос став нашою найважливішою сферою ведення бойових дій", — каже адмірал Крістофер Грейді, віцеголова Об’єднаного комітету начальників штабів США.

Американські генерали ретельно досліджують космос, спостерігають за швидким розгортанням супутників і відстежують небезпеку.

28 грудня Китай запустив роботизовані космічні літаки, і американський x37-b піднявся з мису Канаверал. Обидві місії були секретними. Здатність космічних літаків виконувати тривалі місії, доправляти та захоплювати корисні вантажі, змінювати орбіту та повертатися на Землю для дозаправки робить їх потенційно важливою зброєю.

У жовтні 2023 року Росія запустила Космос 2570. Він випустив супутник, який потім випустив ще один третій. Для американського командування такі речі виглядають як випробування "машини вбивства", тобто снаряда для знищення супутників.

Незадовго до повномасштабного вторгнення в Україну РФ поширила шкідливе програмне забезпечення через частину мережі ka-sat , що належить американській фірмі Viasat і управляється партнером. Він відключив супутникові інтернет-модеми близько 50 000 європейських користувачів, серед яких багато українських військових частин. Однак за кілька тижнів українські війська знову були в мережі завдяки великій групі менших широкосмугових супутників Starlink, запущених компанією SpaceX. Російські спроби зламати та глушити супутникові сигнали тривають, і Росія попередила, що комерційні системи "можуть стати законною мішенню для помсти".

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"Усе це свідчить про те, що космос — це не просто місце для мирних досліджень, а арена для майбутніх бойових дій. Контроль над космосом став таким же важливим, як і панування на суші, морі та в повітрі. Космічна технологія робить військові сили в усіх інших областях більш потужними. Втративши першість у космосі, ви ризикуєте програти війни на Землі", — пише The Economist.

Видання припускає, що у будь-якому майбутньому конфлікті між Америкою та Китаєм, наприклад, супутники будуть необхідними для пошуку та знищення цілей на величезних відстанях Тихого океану і очевидним є той факт, що Америка посилює свої зусилля, щоб зберегти свою перевагу в космосі.

Нагадаємо, що Китай ближче до 2025 року зможе запропонувати свої послуги для космічних туристів. Перша група туристів вирушить у суборбітальний політ, а квитки у космос коштуватимуть від 287 200 до 430 800 доларів (від 2 до 3 мільйонів юанів).

Також повідомлялося, що у 60-х роках американцям вдалося виграти в "битві за Місяць" у колишнього СРСР, тепер замість цієї країни проти США "грає" Китай.