Первый выстрел в следующей войне между сверхдержавами будет сделан в космосе, — The Economist

Сейчас за превосходство в космосе соревнуются США и Китай, поскольку контроль над вселенной стал таким же важным, как и господство на суше, море и в воздухе.

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Война в космосе больше не является научной фантастикой, а первыми оппонентами в небесной борьбе могут стать Китай и США. Об этом говорится в материале The Economist.

Так, 28 января Иран заявил, что запустил три спутника. Это вызвало беспокойство в странах Запада, что они могут быть использованы в их программе создания баллистических ракет. США, со своей стороны, опасаются Китая, который в последнее время стремится сравняться, если не превзойти первенство США в космосе.

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"Космос стал нашей важнейшей сферой ведения боевых действий", — говорит адмирал Кристофер Грейди, вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов США.

Американские генералы тщательно исследуют космос, наблюдают за быстрым развертыванием спутников и отслеживают опасность.

28 декабря Китай запустил роботизированные космические самолеты, и американский x37-b поднялся с мыса Канаверал. Обе миссии были секретными. Способность космических самолетов выполнять длительные миссии, доставлять и захватывать полезные грузы, менять орбиту и возвращаться на Землю для дозаправки делает их потенциально важным оружием.

В октябре 2023 года Россия запустила Космос 2570. Он выпустил спутник, который затем выпустил еще один третий. Для американского командования такие вещи выглядят как испытания "машины убийства", то есть снаряда для уничтожения спутников.

Незадолго до полномасштабного вторжения в Украину РФ распространила вредоносное программное обеспечение через часть сети ka-sat, принадлежащей американской фирме Viasat и управляемой партнером. Он отключил спутниковые интернет-модемы около 50 000 европейских пользователей, среди которых много украинских военных частей. Однако через несколько недель украинские войска снова были в сети благодаря большой группе меньших широкополосных спутников Starlink, запущенных компанией SpaceX. Российские попытки взломать и глушить спутниковые сигналы продолжаются, и Россия предупредила, что коммерческие системы "могут стать законной мишенью для мести".

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"Все это свидетельствует о том, что космос — это не просто место для мирных исследований, а арена для будущих боевых действий. Контроль над космосом стал таким же важным, как и господство на суше, море и в воздухе. Космическая технология делает военные силы во всех других областях более мощными. Потеряв первенство в космосе, вы рискуете проиграть войны на Земле", — пишет The Economist.

Издание предполагает, что в любом будущем конфликте между Америкой и Китаем, например, спутники будут необходимы для поиска и уничтожения целей на огромных расстояниях Тихого океана и очевиден тот факт, что Америка усиливает свои усилия, чтобы сохранить свое превосходство в космосе.

Напомним, секретный космический самолет США под названием X-37B отправился в свою седьмую миссию на борту ракеты-носителя Falcon Heavy от компании SpaceX 28 декабря. Впервые X-37B вывела в космос именно эта ракета, которая способна отправить его на более высокую орбиту, чем когда-либо до этого.

Также секретный китайский космический самолет вывел на орбиту 6 загадочных объектов. Астрономы-любители, которые следят за перемещением спутников на низкой околоземной орбите, зафиксировали сигналы, которые испускают некоторые из выведенных в космос объектов

15 декабря Китай отправил в космос секретный космический самолет. Многоразовый космический самолет отправился на орбиту через 7 месяцев после предыдущего полета, но информации об этой миссии не так и много.

Сообщалось, что в 60-х годах американцам удалось выиграть в "битве за Луну" у бывшего СССР, теперь вместо этой страны против США "играет" Китай.