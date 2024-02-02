Умеров відсторонив главу департаменту, відповідального за закупівлі: що відомо

В українському оборонному відомстві повідомили, що Тоомас Нахкур був відсторонений у зв'язку з пред'явленою йому підозрою. За даними ЗМІ, він є фігурантом справи про закупівлі мінометних снарядів.

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У четвер, 1 лютого, міністр оборони України Рустем Умеров відсторонив тимчасового виконувача обов'язків директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Тоомаса Нахкура від виконання службових обов'язків. Про це повідомила пресслужба Міноборони 2 лютого.

Повідомляють, що рішення про відсторонення ухвалили за клопотанням заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка.

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В оборонному відомстві зазначили, що причиною стала підозра в кримінальному провадженні, яку було пред'явлено Нахкуру 27 січня 2024 року.

У чому підозрюють Тоомаса Нахкура

Нагадаємо, 27 січня в СБУ повідомили про обшук у будинках співробітників Міністерства оборони, чинних і колишніх, та у працівників ТОВ "Львівський арсенал", які є фігурантами справи про крадіжку в держави 1,5 мільярда гривень для закупівлі мінометних снарядів.

За інформацією Liga.net, ідеться про чинного керівника Департаменту військово-технічної політики Тоомаса Накхуру, екскерівника департаменту Олександра Лієва та директора "Львівського арсеналу" Юрія Збітнєва.

Раніше, 8 листопада, hromadske опублікувало розслідування, у якому йшлося про те, що Міноборони України витратило два мільярди гривень на три контракти щодо закупівель для військових, проте всі угоди провалилися і товари не доставили військовим.

Журналісти з'ясували, що "Львівський арсенал" 17 листопада 2022-го року отримав від Міноборони 97% передоплати за мінометні боєприпаси. Перші міни мали бути доставлені в Україну через місяць, але цього не сталося.

У розслідуванні "Української правди" від 21 липня йдеться про те, що після прострочення перших планових поставок Міноборони подало позов до Господарського суду Києва з вимогою стягнути з "Львівського арсеналу" передоплату і пеню на загальну суму 1,53 мільярда гривень. Співрозмовники видання повідомили, що оборонному відомству вдалося домогтися арешту майже мільярда гривень на рахунках фірми.