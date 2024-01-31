Після скандалу з хабарем: мера Сум відсторонили від посади (фото)
За словами депутатки Ірини Дяденко, відсторонення Олександра Лисенка не пов'язане зі справою, яку розслідують НАБУ, САП і СБУ.
У середу, 31 січня, мера Сум Олександра Лисенка відсторонили від посади. Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко у своєму Telegram-каналі.
Дрозденко написав, що на XLIX сесії депутати Сумської міської ради затвердили новий склад виконавчого комітету, а також проголосували за відсторонення від посади Лисенка.
"Висловили недовіру і таємним голосуванням відсторонили Олександра Лисенка від посади міського голови. Дякую всім за згуртованість і єдність. Сьогодні наша мета одна — гарантувавати безпеку та життєдіяльність у сумській громаді", — заявив посадовець.
За інформацією "Суспільного", ініціатором голосування стала депутатка від партії "Сила і честь" Ірина Дяденко. За її словами, відставка Лисенка не стосується питання, яке зараз розслідується НАБУ, САП і СБУ.Важливо
"Це рішення про те, що мер міста Суми в прифронтовому місті Суми залишив Суми без дубляжу керівництва", — сказала Дяденко.
Зі свого боку голова фракції "Європейська Солідарність" у міськраді Вадим Акпєров заявив, що Сумська міська рада сьогодні висловила "закономірне ставлення до цієї ситуації". За його словами, у "будь-якому нормальному європейському суспільстві" фігуранти скандалів, як правильно, добровільно йдуть у відставку, незалежно від того, чи доведено їхню провину.
Голова лічильної комісії Інна Босенко повідомила, що всі 28 депутатів одноголосно проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови.
Сам Лисенко поки що не коментував своєї відставки.
Відставка мера Сум: що цьому передувало
Нагадаємо, 2 жовтня САП повідомила, що співробітники СБУ затримали мера міста Суми від партії "Батьківщина" Олександра Лисенка та директора Департаменту інфраструктури Сумської області за одержання хабаря. У відомстві САП зазначили, що чиновників спіймали "на гарячому" одразу після отримання третьої частини обумовлених коштів — 1 430 000 гривень.
За даними ЗМІ, підозрювані вимагали у підприємців гроші, погрожуючи заважати їхньому бізнесу. Йдеться про підприємство по роботі з побутовими відходами.
За даними ВАКС, Лисенку повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Їхні дії кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК, максимальна санкція цієї статті передбачає тюремний строк до восьми років із конфіскацією майна.
Суд обрав запобіжний захід для міського голови у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю вийти під заставу в 3 мільйони гривень.
Пізніше у пресслужбі ВАКС повідомили Фокусу, що Лисенка випустили зі слідчого ізолятора після того, як він вніс заставу.