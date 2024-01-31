Після скандалу з хабарем: мера Сум відсторонили від посади (фото)

За словами депутатки Ірини Дяденко, відсторонення Олександра Лисенка не пов'язане зі справою, яку розслідують НАБУ, САП і СБУ.

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У середу, 31 січня, мера Сум Олександра Лисенка відсторонили від посади. Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко у своєму Telegram-каналі.

Дрозденко написав, що на XLIX сесії депутати Сумської міської ради затвердили новий склад виконавчого комітету, а також проголосували за відсторонення від посади Лисенка.

У Сумській міськраді відбулася XLIX сесія Фото: Telegram

"Висловили недовіру і таємним голосуванням відсторонили Олександра Лисенка від посади міського голови. Дякую всім за згуртованість і єдність. Сьогодні наша мета одна — гарантувавати безпеку та життєдіяльність у сумській громаді", — заявив посадовець.

Депутати Сумської міськради провели таємне голосування Фото: Telegram

За інформацією "Суспільного", ініціатором голосування стала депутатка від партії "Сила і честь" Ірина Дяденко. За її словами, відставка Лисенка не стосується питання, яке зараз розслідується НАБУ, САП і СБУ.

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"Це рішення про те, що мер міста Суми в прифронтовому місті Суми залишив Суми без дубляжу керівництва", — сказала Дяденко.

Зі свого боку голова фракції "Європейська Солідарність" у міськраді Вадим Акпєров заявив, що Сумська міська рада сьогодні висловила "закономірне ставлення до цієї ситуації". За його словами, у "будь-якому нормальному європейському суспільстві" фігуранти скандалів, як правильно, добровільно йдуть у відставку, незалежно від того, чи доведено їхню провину.

Депутати одноголосно проголосували за відставку Лисенка Фото: Суспільне

Голова лічильної комісії Інна Босенко повідомила, що всі 28 депутатів одноголосно проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови.

Сам Лисенко поки що не коментував своєї відставки.

Відставка мера Сум: що цьому передувало

Нагадаємо, 2 жовтня САП повідомила, що співробітники СБУ затримали мера міста Суми від партії "Батьківщина" Олександра Лисенка та директора Департаменту інфраструктури Сумської області за одержання хабаря. У відомстві САП зазначили, що чиновників спіймали "на гарячому" одразу після отримання третьої частини обумовлених коштів — 1 430 000 гривень.

За даними ЗМІ, підозрювані вимагали у підприємців гроші, погрожуючи заважати їхньому бізнесу. Йдеться про підприємство по роботі з побутовими відходами.

Лисенко висловився про ситуацію із затриманням

За даними ВАКС, Лисенку повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Їхні дії кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК, максимальна санкція цієї статті передбачає тюремний строк до восьми років із конфіскацією майна.

Суд обрав запобіжний захід для міського голови у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю вийти під заставу в 3 мільйони гривень.

Пізніше у пресслужбі ВАКС повідомили Фокусу, що Лисенка випустили зі слідчого ізолятора після того, як він вніс заставу.