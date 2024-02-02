Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Іспанські фахівці навчають українських бійців обслуговуванню бронетехніки М113 (фото)

бронетранспортер M113 ЗСУ
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook | Ілюстративне фото

Українських військовослужбовців навчають правильно обслуговувати броньовані машини, щоб продовжити термін їхньої служби та покращити їхню здатність ефективно діяти в польових умовах.

Related video

Іспанська армія проводить навчання українських військовослужбовців у рамках нового модуля технічного обслуговування гусеничних бронетранспортерів M113. Дані мінометні установки передані Україні на початку 2023 року і вже використовуються бійцями українських збройних сил. Про це повідомили журналісти Zona Militar.

У публікації наголошується, що з початку повномасштабного конфлікту між РФ та Україною у лютому 2022 року Іспанія підтримує українську армію, не лише відправляючи різне військове обладнання, а й приймаючи українських військових різних спеціальностей та напрямків, щоб вони могли пройти навчання та тренування на іспанській території.

Таким чином 11-а піхотна бригада Extremadura армії Іспанії приймає українських військовослужбовців, щоб протягом наступних кількох тижнів навчити їхньому обслуговуванню та підготовці броньованих транспортних машин M113.

навчання ЗСУ в Іспанії Fullscreen

Також зазначається, що ЗСУ одержують транспортні машини M113 з початку російсько-української війни. Наприклад, США передали 200 бронемашин M113 у квітні 2022 року та ще 100 – у січні 2023 року. На сьогодні вони використовуються в основному для виконання завдань підтримки та евакуації, граючи вирішальну роль в умовах нинішньої війни.

Оглядачі додали, що всього на території Іспанії пройшли підготовку з експлуатації різного виду озброєння понад 3000 українських бійців.

навчання ЗСУ в Іспанії Fullscreen

"Тому для іспанської армії дуже важливо забезпечити навчання українських військовослужбовців правильному обслуговуванню броньованих гусеничних транспортних машин M113, щоб продовжити термін їхньої служби та покращити їхню здатність ефективно діяти в польових умовах", — підкреслили оглядачі.

Важливо
ЄС виділив додатково 194 млн євро на навчання українських бійців
ЄС виділив додатково 194 млн євро на навчання українських бійців

Раніше повідомлялося, що за інформацією генерал-майора ЗСУ Олексія Тарана, у 34 країнах світу проходять підготовку десятки тисяч українських військовослужбовців. У цьому країни-партнери роблять це самостійно, а складі створених організаційних структур.