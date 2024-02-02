Іспанські фахівці навчають українських бійців обслуговуванню бронетехніки М113 (фото)

Українських військовослужбовців навчають правильно обслуговувати броньовані машини, щоб продовжити термін їхньої служби та покращити їхню здатність ефективно діяти в польових умовах.

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Іспанська армія проводить навчання українських військовослужбовців у рамках нового модуля технічного обслуговування гусеничних бронетранспортерів M113. Дані мінометні установки передані Україні на початку 2023 року і вже використовуються бійцями українських збройних сил. Про це повідомили журналісти Zona Militar.

У публікації наголошується, що з початку повномасштабного конфлікту між РФ та Україною у лютому 2022 року Іспанія підтримує українську армію, не лише відправляючи різне військове обладнання, а й приймаючи українських військових різних спеціальностей та напрямків, щоб вони могли пройти навчання та тренування на іспанській території.

Таким чином 11-а піхотна бригада Extremadura армії Іспанії приймає українських військовослужбовців, щоб протягом наступних кількох тижнів навчити їхньому обслуговуванню та підготовці броньованих транспортних машин M113.

Також зазначається, що ЗСУ одержують транспортні машини M113 з початку російсько-української війни. Наприклад, США передали 200 бронемашин M113 у квітні 2022 року та ще 100 – у січні 2023 року. На сьогодні вони використовуються в основному для виконання завдань підтримки та евакуації, граючи вирішальну роль в умовах нинішньої війни.

Оглядачі додали, що всього на території Іспанії пройшли підготовку з експлуатації різного виду озброєння понад 3000 українських бійців.

"Тому для іспанської армії дуже важливо забезпечити навчання українських військовослужбовців правильному обслуговуванню броньованих гусеничних транспортних машин M113, щоб продовжити термін їхньої служби та покращити їхню здатність ефективно діяти в польових умовах", — підкреслили оглядачі.

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Раніше повідомлялося, що за інформацією генерал-майора ЗСУ Олексія Тарана, у 34 країнах світу проходять підготовку десятки тисяч українських військовослужбовців. У цьому країни-партнери роблять це самостійно, а складі створених організаційних структур.