Понад 1 млн кв. км: куди на території РФ може добивати українську зброю, — ЗМІ (карта)

Потенційно вразлива для ударів української армії територія Росії перевищила мільйон квадратних кілометрів. З вересня 2023 року ця площа збільшилася на понад 300 тисяч квадратних кілометрів.

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Понад мільйон квадратних кілометрів виняткової території Росії тепер перебуває в зоні, вразливій для безпілотників української армії. Про це пише незалежне російське видання "Верстка".

Видання зазначає, що в зоні поразки опинилися багато великих міст, таких як Москва, Санкт-Петербург, Нижній Новгород, Ярославль, Воронеж, Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар та ін.

Фото: Скриншот

Хроніки атакуючих українських безпілотників

Редакція "Верстки" перелічує відомі ним випадки прильотів українських БПЛА.

20 вересня 2023 року: дрон-камікадзе вперше долетів до Сочі. Він потрапив у резервуар із паливом на базі "Роснафти". Через два дні влада Туапсинського району також прозвітувала про знищення БПЛА на підльоті до Туапсе.

У ніч проти 18 січня 2024 року: безпілотник вперше долетів до Петербурга, а в ніч проти 31 січня інший БПЛА впав на території заводу "Невский мазут". Петербург став шостим містом-мільйонником у зоні поразки.

29 січня 2024 року: перший безпілотник впав у Ярославлі. Він спробував атакувати нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС", проте, за даними Baza, звалився поруч із установкою для гідрокрекінгу.

31 січня 2024 року: БПЛА вперше долетіли до Нижегородської області. Повідомлялося, що два дрони були перехоплені на південь від міста Кстово, приблизно за 20 кілометрів від Нижнього Новгорода. Це місце знаходиться приблизно за 800 кілометрів від найближчої точки на неокупованій території України.

Українське командування може доповнити цей перелік такими січневими операціями:

9 січня 2024 року: у російському місті Орел дрони втретє атакували паливно-енергетичний комплекс. Раніше в об'єкт потрапляли 16 листопада 2022 року та 17 вересня 2023-го;

19 січня: не пощастило нафтобазі на території міста Клинці Брянської області. Росіянам довелося знайти 13 пожежних автоцистерн на ліквідацію вогню;

21 січня: приліт БПЛА на нафтопереробний завод та нафтовий термінал в Усть-Лазі Ленінградської області, ключовому експортному терміналу для країн Балтії;

25 січня: два потужні вибухи вночі чули в Туапсе, у великому порту на узбережжі Чорного моря.

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Військові заводи й нафтобази: названо головні цілі ЗСУ в тилу Росії на 2024 рік

РосЗМІ раніше писали, що нафтопереробний завод у Туапсе атакували три українські дрони "Бобер". Два БПЛА нібито впали у море, а уламки третього знайшли на території заводу.