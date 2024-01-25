Вибухи в Туапсе: дрони СБУ атакували нафтопереробний завод, — джерела Фокуса (відео)

Послідовна робота по нафтопереробних заводах впливає на економіку Росії. Підприємство в Туапсе забезпечувало паливом ворожі війська. У майбутньому українські спецслужби обіцяють багато сюрпризів.

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Українські дрони долетіли до нафтопереробного заводу в російському Туапсе, внаслідок чого пролунали два потужні вибухи. Про це Фокусу розповіли джерела, знайомі з ситуацією.

Нафтопереробний завод у російському Туапсе став черговою ціллю Служби безпеки України. Безпілотники СБУ атакували важливий для ворога об'єкт. Після двох потужних вибухів уночі 25 січня почалася масштабна пожежа. Пошкоджено вакуумну та атмосферну колони в установці первинної обробки нафтопродуктів.

"СБУ б'є вглиб Росії та продовжує атаки на об'єкти, які мають важливе значення не тільки для економіки Росії, а й забезпечують паливом ворожі війська. Далі буде багато сюрпризів, системна робота триває", — повідомляє джерело.

Нагадаємо, кілька днів тому СБУ провела спецоперацію на нафтовому терміналі "Усть-Луга Ойл" у Ленінградській області. Ця операція вплинула на морські поставки сирої нафти з Росії — вони впали до мінімуму. Удари по російському експорту зменшують ресурси, які Росія може витрачати на війну в Україні.

Після атаки безпілотників на морський термінал в Усть-Лузі Ленінградської області РФ один із паливних заводів компанії "Новатек" призупинив роботу. Цей завод є одним із найновіших і найважливіших у РФ. Він працює на експорт і постачає паливо окупаційним військам.