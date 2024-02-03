"Це було сильно": Зеленський вручив нагороди воїнам ГУР за успішну ліквідацію "Іванівця" (відео)

Президент України вручив військовим ГУР Міноборони ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, ордени "За мужність" ІІІ ступеня.

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Президент України Володимир Зеленський відзначив важливість операції, проведеної воїнами Головного управління розвідки, з ліквідації катера "Івановець". Він також нагородив українських захисників орденами. Про це Зеленський розповів у своєму зверненні 3 лютого.

"Уже багато чого зроблено саме воїнами ГУР — і на землі, і на морі. І Росія дійсно відчуває біль від ваших дій, від дій ваших побратимів. І це важливо — щоб російські винуватці цієї війни дійсно втрачали від неї", — сказав український лідер.

Крім того, Зеленський відзначив успіх українських воїнів саме на морі.

"Поразка російського ракетного корабля. Складна операція на рейді озера Донузлав: шість прямих влучень морських дронів у корпус Іванівця. Це було сильно. І я дякую вам за цю силу!" — додав він.

Зеленський вручив нагороди воїнам ГУР за успішну ліквідацію "Іванівця"

Володимир Зеленський переконаний, що вся Україна пишається військовослужбовцями ГУР, які виконують завдання такої складності.

"Честь, що ви у нас є. Наше завдання — берегти, підтримувати вас. Я хочу вам подякувати за те, що ви бережете життя всіх, ризикуючи вашим", — сказав Президент.

Присутні також вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх героїв війни, які віддали свої життя заради України.

Глава держави вручив військовим ГУР Міноборони ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, ордени "За мужність" ІІІ ступеня.

Знищення катера "Івановець": що відомо

Про ліквідацію російського військового ракетного катера "Івановець" у ГУР заявили ще 1 січня. На відео, яке розвідники надали ЗМІ, видно фінішний етап спецоперації, коли безпілотники з вибухівкою врізаються в корабель.

Про подробиці успішної морської операції розповіли джерела Фокуса. Зокрема, військово-морський експерт Володимир Заблоцький зазначив, що озеро Донузлав розташоване в глибині регіону, який потужно охороняється російськими військами. Головне призначення знищеного судна — патрулювання та охорона важливих кораблів: тепер таких можливостей у ЧФ стало дещо менше.

У Військово-морських силах ЗСУ повідомили, що орієнтовно на борту військового корабля ЗС РФ могло перебувати близько 40 осіб. Також нагадали, що Сили оборони вже знищували схожі морські судна противника.

Також зазначив, що 2 лютого експерт розповів деякі деталі атаки дронів на катер "Івановець". Наприклад, він звернув увагу, що корабель розламався посередині: корма пішла на дно одразу, а хвіст деякий час тримався на плаву. Тим часом полковник ЗСУ у відставці Роман Світан пояснив, що можуть означати регулярні та масовані атаки українців по окупованому Кримському півострову.