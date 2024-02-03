"Найбільш масова підготовка": в ЗСУ назвали найпотрібніших фахівців в армії (відео)

За словами генерал-майора Віктора Ніколюка, українські навчальні центри здатні навчити 500 тисяч мобілізованих або більше. Зараз війську найбільше потрібні піхотинці.

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Додаткову мобілізацію в Україні оцінюють в 700 млрд гривень. Командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк в інтервʼю "Донбас Реалії" розказав, кого найбільше не вистачає в армії.

Для навчання додаткових мобілізованих в Україні достатньо потужностей. За словами Віктора Ніколюка, в армії постійно відбуваються службові наради, де уточнюються фактичні спроможності всіх навчальних центрів, а також реальний стан інструкторського складу. До того ж на українській території пройшли підготовку 80% військовослужбовців, а 20% — закордоном.

На питання ведучого, які фахівці в армії найбільш потрібні генерал-майор відповів, що піхотинці.

"Такі дані, напевно, було б некоректно озвучувати, але все-таки найбільш потрібні фахівці – це, звичайно, піхота. Це та піхота, яка йде вперед, яка штурмує, яка закріплюється в окопі, утримує позиції, та піхота заходить на ворожі позиції, відбиває ворога. Найбільш масова підготовка в сухопутних військах – це підготовка піхотинця", — сказав генерал Ніколюк.

Також він наголосив, що він не принижує ролі в армії операторів БПЛА, танкістів, артилеристів, мінометників чи інші спеціалізації.

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Нагадаємо, 30 січня в ISW оцінили прогрес української армії в переході на стандарти НАТО.

1 лютого майор НГУ Петро Кузик висловився про мобілізацію невмотивованих людей в армію. За його словами, такий солдат не є ефективним.