Бої в Авдіївці особисто контролює Путін, — Маломуж (відео)

Ексочільник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж зауважив, що російський президент на рівні взводного командира неодноразово в інтерв'ю називав конкретні вулиці в Авдіївці й розповідав як, де і хто просунувся.

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На Авдіївському напрямку тривають надзвичайно складні бої. Дорога до Авдіївки Донецької області під постійними обстрілами з обох сторін. Поставки зброї туди ускладнені, але можливі. Про це заявив генерал армії, ексголова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в інтерв’ю "24 каналу".

Окупантам вдалось зайти на декілька вулиць, але українські військові зманеврували та зайняли вигідніші позиції і продовжують бити по ворогу. Саме в Авдіївці станом на сьогодні у росіян найбільше втрат, наголосив Маломуж.

За його словами, ситуація на цьому напрямку на особистому контролі російського президента. Крім того, Володимир Путін прагне захопити Куп’янськ.

"Він (президент РФ, — ред.) робить ставку на те, щоб захопити Авдіївку і прозвітувати перед виборами, що він чогось досягнув. Паралельно з цим він Куп’янськ також хоче окупувати і далі рухатися на Харківський напрямок. Оце сьогодні два завдання, які Путін особисто не кожен день, а кожну годину контролює", — заявив Маломуж.

На думку генерала армії, здавати Авдіївку треба лише в крайньому випадку: коли будуть перекриті всі дороги і буде загроза оточення.

Нагадаємо, офіцер запасу Сергій Грабський 5 лютого пояснив, що Авдіївка з оперативної точки зору "тримає" під контролем Донецьк. Це заважає ЗС РФ переміщувати резерви, накопичувати боєприпаси та озброєння.

Очільник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що станом на 5 лютого росіяни сконцентрували значні сили під Куп'янськом.