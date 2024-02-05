ЗСУ на тактичному рівні фактично дійшли до мережево-центричної війни, — Наєв

За словами генерал-лейтенанта ЗСУ, з надходженням новітньої зброї змінився і підхід до планування операцій, які ретельно готують з урахуванням досягнення максимальної ефективності за найменших втрат.

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На стратегічному рівні Україна значною мірою перейшла до військових дій, орієнтованих на мережеві та центральні структури. Про це сказав командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв у Facebook.

"На тактичному рівні ми фактично дійшли до мережево-центричної війни, коли кожен командир взводу йде в бій із планшетом", — заявив він.

Водночас Наєв зазначив, що з появою сучасного озброєння змінився і метод планування військових операцій. Тепер вони розробляються з урахуванням досягнення максимальної ефективності за мінімальних втрат, на противагу "м'ясним штурмам" з боку російських сил.

"Кардинальні зміни відбулися і в організації протиповітряної оборони, де ми опановуємо найсучасніші зразки озброєння та застосовуємо мобільні вогневі групи, ефективність яких неодноразово було доведено під час відбиття повітряних нападів на цивільні об'єкти критичної інфраструктури", — додав він.

Фокус раніше писав про зміну стратегії допомоги США для України у 2024 році. Звільнення окупованих РФ територій на півдні та сході буде на другому плані, а на перший висувається підтримка ЗСУ та економіки країни для відбиття наступних наступів.

Сенат США наприкінці грудня 2023 року не проголосував за пакет допомоги Україні розміром 61 млрд доларів. Республіканці наполягали на більш жорстких заходах щодо контролю над кордоном США і Мексики.