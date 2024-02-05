Ситуація не "патова": в Офісі президента пояснили слова Зеленського про фронт (відео)

За словами прессекретаря президента Сергія Никифорова, говорячи про підсумки літнього контрнаступу, очільник держави заявив, що Україна змогла відновити незалежний "зерновий коридор", а от сухопутна частина операцій завершилася стагнацією.

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В інтерв’ю італійському телеканалу RAI Володимир Зеленський не говорив про "патову" ситуацію на фронті. Йшлося про "стагнацію". Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров у Facebook.

Також Никифоров пояснив слова Зеленського про ситуацію на сухопутній частині фронту й закликав уважніше добирати слова, щоб не підтримувати деструктивні наративи.

Володимир Зеленський говорив про контрнаступальні дії на Пвдні України влітку та заявив, що їх морська частина дала позитивний результат. Україна змогла відновити незалежний "зерновий коридор", а от сухопутна частина операцій завершилася стагнацією.

Сергій Никифоров навів оригінал відповіді президента:

"Я б сказав так: морська частина операції дала позитивний ефект – ми витиснули їхні кораблі, Росія втратила багато кораблів, а головне, вона втратила вплив у ЧМ, і ми вибудували "зерновий коридор", незалежний від Росії. Тому ця частина, прагматична частина операції, яка впливала на економіку, на бюджет України, – ми її провели позитивно. Що стосується сухопутної лінії, ви праві і там стагнація. І це факт, тому що не вистачило дечого. Іноді ти думаєш, що ось ця дата, ось підуть уперед. Я вважаю, що з точки зору кількості відповідної амуніції були затримки. А затримки – це і є прорахунок".

Дивитися: 13:18-14:17

Нагадаємо, 4 лютого італійський телеканал RAI опублікував інтерв’ю з президентом України. Володимир Зеленський розповів, яким бачить завершення війни в Україні.

Також глава держави прокоментував ймовірне звільнення головнокомандувача ЗСУ. Він заявив, що має намір провести заміну низки керівників, і не лише в армії, а всієї управлінської команди.