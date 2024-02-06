Частина батальйону "Вовки Да Вінчі" вийшла з ДУК ПС і отримала нового командира: що відбувається

Частина легендарного батальйону "Вовки Да Вінчі" перейшла до складу нової бригади під керівництвом Сергія Філімонова. При цьому старий батальйон продовжить носити ім'я полеглого героя Дмитра Коцюбайла.

Related video

У мережі виникло непорозуміння навколо батальйону "Вовки Да Вінчі". Сергій Філімонов заявив про своє призначення командиром батальйону, однак виявилося, що він очолив групу бійців, яка воювала разом із Дмитром Коцюбайлом з 2014-го року і перейшла до складу нової бригади. При цьому керівником 67-ї ОМБр "ДУК", до складу якої раніше входив батальйон, залишився майор Юрій Капустяк. Фокус розібрався в нюансах переходу бійців в інший батальйон.

Новим командиром частини цього батальйону, яка вийшла зі складу 67-ї окремої механізованої бригади "ДУК", став Сергій Філімонов. Цей крок супроводжувався відходом зі складу бригади кількох інших членів, включно з Аліною Михайловою і низкою бійців, а також ротою "Гонор".

"З початку повномасштабного вторгнення, ми з друзями створили бойовий підрозділ "Гонор", який захищав Київщину. А після цього у складі роти приєдналися до батальйону "Вовки Да Вінчі". У складі батальйону пройшли великий шлях, бої за Харківщину, Донецьку область, Луганщину". І відсьогодні я вступаю на посаду командира батальйону "Вовки Да Вінчі", — розповідає Філімонов.

Куди пішли "Вовки Да Вінчі"

Українська захисниця Аліна Михайлова, наречена покійного Дмитра Коцюбайла, повідомила, що батальйон "Вовки Да Вінчі" оголосив про призначення нового командира, і тепер він у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. При цьому назву "Вовки Да Вінчі" носитиме батальйон Філімонова.

"Також хочу прокоментувати питання назви, про яке ви могли читати в повідомленнях наших побратимів. Батальйон під керівництвом Сергія Філімонова носитиме назву "Вовки Да Вінчі" (1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС у ФБ) — це спільне рішення всіх членів батальйону. Ми тепер є частиною 59-ї бригади. Більшість бійців, які воювали з Дмитром Коцюбайлом з початку 2014-го року, перейшли з нами в 59-ту бригаду. Причини переходу обговорювати не буду — це суто військова справа", — пояснила Михайлова.

Реакція 67-ї ОМБр "ДУК" і 1-ї ОШБ

У зв'язку з появою в ЗМІ інформації про те, що командиром "Вовків Да Вінчі" став Сергій Філімонов, у 1-му ОШБ у складі 67-ї ОМБр "ДУК" повідомили, що після загибелі командира Дмитра Коцюбайла батальйон незмінно очолює майор Юрій Капустяк.

"Для уникнення непорозумінь командування ДУК ПС повідомляє, що нещодавно Аліна Михайлова, Сергій Філімонов, рота "Гонор" та окремі групи бійців 1-го ОШБ залишили лави 67-ї ОМБр "ДУК" та здійснили переведення до іншої бригади. Тому ні бійцями ДУК ПС, ні військовослужбовцями 67-ї ОМБр "ДУК" згадані особи не є", — йдеться в повідомленні.

Пресслужба 1-го ОШБ також зазначила, що Юрій Капустяк має фаховий досвід військової служби та брав активну участь у бойових діях під час Антитерористичної операції на сході України, а також в Операції об'єднаних сил у Луганській та Донецькій областях з 2017 року. Його хоробрість і мужність проявилися в боях у районах Попасної, Зайцевого та Шумів. За свої подвиги він був удостоєний звання Народного героя України та нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Юрій Капустяк і Дмитро Коцюбайло

Що відомо про батальйон "Вовки Да Вінчі"

З моменту Революції Гідності та початку збройної агресії Росії проти України Добровольчий Український Корпус "Правий сектор" (ДУК ПС) виконував завдання із захисту українського суверенітету. Структури корпусу, інтегровані до Збройних сил України з початком повномасштабної війни, працюють спільно для ефективної протидії агресії Росії.

5 квітня 2022 року в пункті дислокації Корпусу спільно з командуванням Збройних Сил України було створено 7-й Центр спеціальних дій ССО "ДУК". До його структури увійшли батальйони "Правого сектора":

1-й окремий штурмовий батальйон під керівництвом Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі). 2-й окремий стрілецький батальйон під командуванням Тараса Бобанича (Хаммера). 3-й і 4-й окремі стрілецькі батальйони під керівництвом інших командирів. Рота "Гонор" 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" під командуванням Філімонова.

Восени 2022 року 7-й ЦСПД ССО "ДУК" було переформовано у 67-му окрему механізовану бригаду "ДУК", включивши до свого складу наявні та новостворені підрозділи. З того моменту всі підрозділи "Правого сектора" входять до складу 67-ї ОМБр "ДУК" Сухопутних військ Збройних сил України. Поза структурами 67-ї ОМБр "ДУК" підрозділів "Правого сектора" не існує, як заявлено в повідомленні 67-ї ОМБр "ДУК".

Нагадаємо, Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло загинув 7 березня у віці 27 років. На прощання з ним у центрі Києва зібралися сотні людей і прийшов президент Володимир Зеленський. Дмитро Коцюбайло загинув на руках у своєї нареченої. Він отримав важке поранення в шию в боях під Бахмутом.