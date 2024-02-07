Поговорив з Умєровим: законопроєкт про мобілізацію треба ухвалити в першому читанні, — Лубінець

Уповноважений ВР з прав людини заявив, що всі попередні зауваження можна врегулювати до другого читання. Такого висновку він дійшов після розмови з міністром оборони.

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Український омбудсман Дмитро Лубінець попросив депутатів Верховної Ради ухвалити законопроєкт щодо мобілізації в першому читанні. Про це він повідомив у себе в Telegram.

За словами Уповноваженого ВР з прав людини, він провів термінову нараду з міністром оборони України Рустемом Умєровим, після чого і дійшов рішення, що всі зауваження можна буде врегулювати до другого читання.

"Сьогодні ввечері відбулася термінова нарада з Міністром оборони України Рустемом Умеровим, на якій ми обговорили важливий для України законопроєкт про мобілізацію. У результаті наради дійшов висновку, що зазначений законопроєкт необхідно ухвалити Парламентом у першому читанні. З цим і звертаюся до народних депутатів. До другого читання зауваження від Офісу Омбудсмана можна врегулювати", — написав Лубінець.

Дмитро Лубінець про мобілізацію

Зазначимо, що за три години до цього український обмбудсман повідомив, що урядовий законопроєкт про мобілізацію №10449 має низку суперечливих норм. Зокрема, йдеться про виїзд чоловіків за кордон, електронний кабінет призовника, роботу ТЦК, надання відстрочки та інше. Зауваження до законопроєкту про мобілізацію зайняли дев'ять сторінок.

Також нагадаємо, що експерти Ради вказали на недоліки нового законопроекту про мобілізацію. Згідно з висновками Головного науково-експертного управління ВР, не зрозуміло, на яких підставах поліцейських позбавлять відстрочки, але водночас її отримають, наприклад, працівники Державної спеціальної служби транспорту.