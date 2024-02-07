Поговорил с Умеровым: законопроект о мобилизации надо принять в первом чтении, — Лубинец

Уполномоченный ВР по правам человека заявил, что все предыдущие замечания можно урегулировать до второго чтения. К тому выводу он пришел после разговора с министром обороны.

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Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец попросил депутатов Верховной Рады принять законопроект по мобилизации в первом чтении. Об этом он сообщил у себя в Telegram.

По словам Уполномоченного ВР по правам человека, он провел срочное совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, после чего и пришел к решению, что все замечания можно будет урегулировать до второго чтения.

"Сегодня вечером состоялось срочное совещание с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым, на котором мы обсудили важный для Украины законопроект о мобилизации. В результате совещания пришел к выводу, что указанный законопроект необходимо принять Парламентом в первом чтении. С этим и обращаюсь к народным депутатам. Ко второму чтению замечания от Офиса Омбудсмана можно урегулировать", — написал Лубинец.

Дмитрий Лубинец о мобилизации

Отметим, что за три часа до этого украинский обмбудсмен сообщил, что правительственный законопроект о мобилизации №10449 имеет ряд противоречивых норм. В частности, речь идет о выезде мужчин за границу, электронном кабинете призывника, работе ТЦК, предоставлении отсрочки и прочее. Замечания к законопроекту о мобилизации заняли девять страниц.

Также напомним, что эксперты Рады указали на недостатки нового законопроекта о мобилизации. Согласно выводам Главного научно-экспертного управления ВР, не понятно на каких основаниях полицейских лишат отсрочки, но при этом ее получат, к примеру, работники Государственной специальной службы транспорта.