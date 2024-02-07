Мінування плюс дрони: як українська армія стримує російські бронетанкові наступи

Українська армія перебуває в обороні й використовує протитанкові міни, щоб не давати окупантам прорвати оборону. Поки вони проходять першу лінію, ЗСУ роблять другу лінію мінування.

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Російські війська змогли зупинити українській контрнаступ величезними мінними полями. Зараз ЗС РФ перебувають в наступі і вже ЗСУ обороняються від ворога мінуванням. Про це повідомляє дописувач Вікрам Міттал у Forbes.

Україна обороняється від російського наступу чисельними мінними полями. Автор стверджує, що вони не настільки масштабні, як у РФ, тому окупанти намагаються наступати колонами техніки й розчищати мінні поля по ходу. Проте як тільки ворог виходить на розчищену від мін ділянку, їх швидко виявляють українські безпілотники і наводять артилерію чи FPV-дрони.

Прикладом такої оборони є спроба окупантів наступати бронетехнікою біля Новомихайлівки. Українська артилерія розбила ворожу техніку, яка намагалась пройти через мінне поле. Україна має великі запаси протитанкових мін, які були успадковані після розвалу СРСР. Проте окрім радянських запасів західні партнери теж передали Україні свої міни:

DM-22, DM-31 і DM-1399 з Німеччини;

HPD-2A2 з Франції;

M/56 з Данії;

RAAMS з США.

Українська тактика полягає в тому, щоб поєднувати протимінні системи з безпілотниками. Військові можуть забезпечувати постійне спостереження за мінним полем, а деякі міни можна встановлювати за допомогою HIMARS чи інших систем. ЗС РФ своєю чергою намагаються завадити роботі БПЛА за допомогою РЕБ, але величезному різноманіттю безпілотних систем в Україні складно протистояти.

Нагадаємо, 7 лютого боєць ЗСУ розказав про те, що ЗС РФ наблизилися до зламу цілісності оборони Авдіївки.

4 лютого ЗСУ просунулися біля Бахмуту, щоб не дати ЗС РФ йти на Часів Яр.