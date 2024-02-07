Маневри у кількох областях: Ігнат підтвердив, що ракети РФ летіли в бік Польщі (відео)

Речник Повітряних сил ЗСУ зауважив, що пуски здійснювалися з Каспію, зокрема з бомбардувальників Ту-95 та з літаків Ту-22М3. Ба більше, ворог для ударів по Україні використав балістичні ракети.

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Російські крилаті ракети під час масованої атаки на Україну 7 лютого змінювали свій курс та маневрували у західних регіонах, зокрема, і в напрямку кордону з Польщею. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Свобода.Ранок".

За словами Ігната, зафіксували пуски ракет з напрямку Каспійського моря, зокрема з бомбардувальників Ту-95, крім того, були пуски ракети з літаків Ту-22М3 з різних напрямків та інших ракет, які летіли по балістичній території.

Ігнат про атаку ЗС РФ. Дивитися: 5:30

Речник зауважив, що російські ракети маневрували у західних областях України і до польського кордону, й у зворотному напрямку.

"Ракета програмується напередодні удару. Вона долітає до певного місця, куди їй призначено, робить поворот, що теж закладено в програмуванні, вліво-вправо, змінює курс. Таким чином, може десятки разів змінювати курс. Долетіли фактично до Самбірського району, це не так далеко до кордону з Польщею, далі повернула у львівському напрямку, потім знову звернула в напрямку Тернопільської області. Такі маневри проводились в Івано-Франківській, Тернопільський, Львівській областях", — йдеться у повідомленні.

Атака по Україні: що відомо

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив, що з пізнього вечора 6 лютого до ранку 7 лютого тривала комбінована атака ЗС РФ. Російські окупанти спочатку випустили "Шахеди", а потім вдарили ракетами. Силам ППО України вдалося "знешкодити" 44 цілі.

Перші вибухи у Києві пролунали приблизно о 6:58. Також вибухи гриміли у Харкові та Миколаєві.

Зазначимо, Фокус зібрав усю інформацію про наслідки атаки ЗС РФ. У містах є постраждалі та загиблі, у Львівській області спалахнув промисловий об’єкт. Окрім того, частина українців у трьох містах України залишилась без світла.