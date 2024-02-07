Маневры в нескольких областях: Игнат подтвердил, что ракеты РФ летели в сторону Польши (видео)

Представитель Воздушных сил ВСУ отметил, что пуски осуществлялись с Каспия, в частности с бомбардировщиков Ту-95 и с самолетов Ту-22М3. Более того, враг для ударов по Украине использовал баллистические ракеты.

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Российские крылатые ракеты во время массированной атаки на Украину 7 февраля меняли свой курс и маневрировали в западных регионах, в том числе и в направлении границы с Польшей. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Свобода.Утро".

По словам Игната, зафиксировали пуски ракет с направления Каспийского моря, в частности с бомбардировщиков Ту-95, кроме того, были пуски ракеты с самолетов Ту-22М3 с разных направлений и других ракет, которые летели по баллистической территории.

Игнат об атаке ВС РФ. Смотреть: 5:30

Спикер отметил, что российские ракеты маневрировали в западных областях Украины и к польской границе, и в обратном направлении.

"Ракета программируется накануне удара. Она долетает до определенного места, куда ей назначено, делает поворот, что тоже заложено в программировании, влево-вправо, меняет курс. Таким образом, может десятки раз менять курс. Долетели фактически до Самборского района, это не так далеко до границы с Польшей, дальше повернула во львовском направлении, потом снова свернула в направлении Тернопольской области. Такие маневры проводились в Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской областях", — говорится в сообщении.

Атака по Украине: что известно

Напомним, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный сообщил, что с позднего вечера 6 февраля до утра 7 февраля продолжалась комбинированная атака ВС РФ. Российские оккупанты сначала выпустили "Шахеды", а затем ударили ракетами. Силам ПВО Украины удалось "обезвредить" 44 цели.

Первые взрывы в Киеве прогремели примерно в 6:58. Также взрывы гремели в Харькове и Николаеве.

Отметим, Фокус собрал всю информацию о последствиях атаки ВС РФ. В городах есть пострадавшие и погибшие, во Львовской области вспыхнул промышленный объект. Кроме того, часть украинцев в трех городах Украины осталась без света.