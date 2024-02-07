Захід повинен винести урок: у Польщі прокоментували російську атаку на Україну 7 лютого

Підняття в небо польських винищувачів під час повітряної тривоги в Україні стає "рутинною" справою для Польщі, заявив міністр-координатор спецслужб країни Томаш Семоняк. В польському уряді не бачать тенденції до зміни політики Росії та в способі ведення нею війни.

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Масована ракетна атака Росії на Україну у середу, 7 лютого, свідчить про те, що Москва не відхиляється від своєї політики й способу ведення війни. Про це заявив міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк, пише агентство PAP.

"Якщо хтось думав, що буде якесь пом’якшення курсу, то нічого з того не вийшло. Триває війна, і тут нічого не міняється", – сказав міністр.

За його словами, Захід повинен винести з цього урок.

"Підтримуйте Україну, голосуйте в США за пакети допомоги, тому що цій війні не видно кінця, і Україна потребує цієї підтримки в ім'я вільного світу, а Росія про це нещадно нагадує", — заявив Семоняк.

Польський міністр також прокоментував підняття в небо винищувачів під час ракетної атаки РФ.

"Треба вживати слова "рутинно", бо це чергова така ситуація, коли польська протиповітряна оборона, польські чергові винищувачі та інші системи союзників активуються для захисту повітряного простору Польщі", — резюмував Семоняк.

Нагадаємо, Польща не вперше піднімає в небо свої винищувачі. F-16 злітали 13 січня 2024 року в південно-східній частині країни. Місцевих попередили, щоб вони не боялися шуму від двигунів військових літаків.

У середу, 7 лютого, окупанти атакували Україну крилатими, балістичними та зенітними керованими ракетами. Окрім того, ворог запустив 20 БПЛА типу Shahed. Всього ворог запустив 64 повітряні цілі. Сили ППО знищили 44 з них, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

У Києві жертвами атаки стали четверо людей. Ще 30 дістали поранення.