Син проти батька: командир БМП Bradley розповів, як захищав Україну від родича на російському танку (відео)

Український військовий розповів, як після успіхів на фронті йому зателефонував батько та закликав перейти на бік загарбників.

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Олександр, командир БМП Bradley, розповів, як захищав Україну від свого батька, який служив в екіпажі російського танку. Журналіст ТСН Андрій Цаплієнко повідомив подробиці у репортажі.

Батько Олександра пішов до окупаційної армії, ставши танкістом. Згодом його відправили воювати проти українців.

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"По статусу батьком, а по факту – ніхто", – розповів український захисник, що думає про свого батька, якого не бачив із дитинства.

Під час контрнаступу ЗСУ командир БМП Bradley проявив неабиякий хист до знищення ворожої техніки. Екіпажу американської техніки вдалося знищити два російські танки. Згодом Олександру зателефонував батько та закликав перейти на бік російських загарбників.

Родич Олександра, знаючи, що воює проти рідного сина, й надалі служив в армії РФ. Це відбувалося доки чоловік не згорів в російському танку.

"Він там просто згорів. Така його доля", – розповів Олександр.

Справжньою родиною для бійця став його екіпаж. Він знає, що хлопці його точно не зрадять.

Застосування Bradley на фронті

Екіпаж M2 Bradley 20 січня розповів, як вдалося знищити Т-90М "Прорыв". Для командира Сергія та механіка-водія Олександра це був другий бойовий вихід. Екіпаж вийшов на допомогу піхоті в окопах, по якій міг бити російський танк.

Українським бійцям на БМП M2A2 Bradley довелося зіткнутися з російським танком на відстані близько 150 метрів. Внаслідок бою башту на танку заклинило, а саму машину добили FPV-дроном. Американською бойовою машиною піхоти керували командир-навідник Сергій та механік-водій Олександр.

Український M2 Bradley 17 січня розстріляв російську БМП-2. Під час бойових дій у Донецькій області в районі Степового українська БМП Bradley M2A2 знищила російську БМП-2, яка була знерухомлена. 25-мм гармата бойової машини піхоти Bradley розстріляла БМП-2 ЗС РФ майже впритул. Від чисельних ударів БМП-2 загорілася.

ЗСУ на Bradley у вересні підбили та захопили російський танк Т-90М "Прорив" у боях за Роботине. Оператор БМП Bradley ювелірно влучив ракетою у вразливе місце башти танку, який коштує вартістю понад 4 мільйони доларів.

Нагадаємо, танковий експерт 25 січня перелічив найвразливіші місця російського танку. Микола Саламаха назвав 7 уразливих зон на російському Т-90М "Прорив", які можуть пробиватись з 25-30 мм гармати. Серед них – оптика, що осліпить екіпаж танка.