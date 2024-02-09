Парад довгобудів: в Індії готуються до майстер-класу на нових літаках Tejas Mk1A (відео)

Одразу після демонстраційних польотів літаки передадуть індійським ВПС, де вони замінять застарілий парк МіГ-21 "Бізон".

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Наприкінці лютого в небі над Індією буде продемонстровано літаки вітчизняного виробництва Tejas Mk1A. Однак ВПС Індії отримають цю модернізовану машину тільки після завершення початкового інструктажу виробника — аерокосмічного гіганта Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Про те що відомо про нову модель індійського літака розповіли 9 лютого оглядачі Bulgarian Military.

Tejas — це легкий винищувач (LCA) індійського виробництва, над яким інженери працювали довгий час. Перший дослідний літак вдалося побудувати тільки у 1996 році, у 2015 машина була прийнята на озброєння ВПС Індії, а у 2019 році з'явився дозвіл на експлуатацію.

Так, зазначають експерти, проєкт Tejas підніс Індію в ексклюзивний клуб країн, здатних розробляти винищувачі четвертого покоління.

"Ці складні літаки оснащені електронними системами управління, бортовими дисплеями ситуаційної обізнаності та володіють винятковим потенціалом для завдавання ударів за горизонтом", — ідеться в публікації.

Наприкінці лютого HAL проведе парад розвитку цієї технології на LCA Mk 1A. Як стверджують кілька джерел, першими LCA Mk 1A експлуатуватимуть підрозділ Cobras з 3-ї ескадрильї індійських ВПС (IAF), які знімають з озброєння свої МіГ-21 "Бізон". Планується, що після першого польоту літак буде негайно переданий Повітряним силам Індії.

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Модернізований варіант Tejas Mk1A, як стверджується, продемонструє понад 40 удосконалень порівняно з уже наявними моделями. Серед них такі поліпшення, як дозаправка паливом у повітрі, здатність діяти поза зоною видимої (BVR) і здатність створювати перешкоди для радарів противника.

Крім того, половина парку індійських машин буде оснащена сучасним ізраїльським радаром AESA, а з 2026 року літаки поступово оснащуватимуться вітчизняним твердотільним радаром з активною решіткою з електронним скануванням Uttam

Зазначається, що цей радар дасть змогу винищувачу Tejas завдавати удару з більшою потужністю, швидкістю та з неймовірних відстаней.

Демонстраційний політ індійського LCA Tejas на виставці Dubai Airshow 2023

Раніше повідомлялося, що індійські військові завершили випробування надзвукової крилатої ракети BrahMos з дальністю до 900 км. За інформацією британських оглядачів, ракета успішно уразила наземну ціль, при цьому в якості платформи виступав есмінець класу Rajput.