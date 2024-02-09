Фінляндія надасть Україні черговий пакет військової допомоги на €220 млн, — Міноборони

Склад пакета відповідає як потребам України, так і можливостям Фінляндії, оскільки до нього включено 30 млн євро для закупівлі продукції вітчизняного виробника.

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Президент Фінляндії Саулі Нііністьо ухвалив рішення схвалити пропозицію уряду про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму 220 млн євро. Про це 9 лютого повідомила пресслужба Міністерства оборони Фінляндії.

Це вже 22-ий пакет військової допомоги, наданий Україні. За оцінками, вартість заміни обладнання, включеного до цього пакета, становитиме близько 190 млн євро. А загальна вартість фінського військового обладнання, поставленого в Україну, становить 1,8 млрд євро.

Склад пакета не уточнюється, проте зазначено, що він відповідає як потребам України, так і можливостям Фінляндії. Так, до пакета включено 30 млн євро для закупівлі продукції вітчизняного виробника.

У зв'язку з цим міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що фінській стороні на національному рівні необхідно знайти нові шляхи підтримки України в довгостроковій перспективі. Тому зараз уряд готує довгостроковий план такої підтримки.

"У вітчизняній промисловості є багато ноу-хау, і ми працюємо в оборонному відомстві над тим, щоб ці ноу-хау і потенціал можна було ефективніше використовувати і для підтримки України. Одним із прикладів цього є наше вітчизняне виробництво боєприпасів", — зазначив міністр.

Крім того, Фінляндія ухвалила рішення брати участь у коаліціях з артилерії та розмінування в рамках Контактної групи з оборони України, яка координує допомогу Києву в галузі озброєнь.

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Нагадаємо, журналісти видання Yle 20 січня повідомили, що у Фінляндії можуть призупинити виробництво боєприпасів для України через страйки робітників оборонної промисловості. Причому страйк найбільше може вплинути на виробництво пороху.