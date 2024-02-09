Финляндия предоставит Украине очередной пакет военной помощи на €220 млн, — Минобороны

Состав пакета соответствует как потребностям Украины, так и возможностям Финляндии, так как в него включены 30 млн евро для закупки продукции отечественного производителя.

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Президент Финляндии Саули Ниинисте принял решение одобрить предложение правительства о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на сумму 220 млн евро. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба Министерства обороны Финляндии.

Это уже 22-ой пакет военной помощи, предоставленный Украине. По оценкам, стоимость замены оборудования, включенного в этот пакет, составит около 190 млн евро. А общая стоимость финского военного оборудования, поставленного в Украину, составляет 1,8 млрд евро.

Состав пакета не уточняется, однако указано, что он соответствует как потребностям Украины, так и возможностям Финляндии. Так в пакет включены 30 млн евро для закупки продукции отечественного производителя.

В связи с этим министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что финской стороне на национальном уровне необходимо найти новые пути поддержки Украины в долгосрочной перспективе. Поэтому сейчас правительство готовит долгосрочный план такой поддержки.

"В отечественной промышленности есть много ноу-хау, и мы работаем в оборонном ведомстве над тем, чтобы эти ноу-хау и потенциал можно было эффективнее использовать и для поддержки Украины. Одним из примеров этого является наше отечественное производство боеприпасов", — отметил министр.

Кроме того, Финляндия приняла решение участвовать в коалициях по артиллерии и разминированию в рамках Контактной группы по обороне Украины, которая координирует помощь Киеву в области вооружений.

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Напомним, журналисты издания Yle 20 января сообщили, что в Финляндии могут приостановить производство боеприпасов для Украины из-за забастовок рабочих оборонной промышленности. Причем забастовка больше всего может повлиять на производство пороха.