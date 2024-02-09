"Попри те, що не обіймаю посад": Залужний вперше публічно заговорив після звільнення

Зі слів генерала Валерія Залужного, для нього честь отримати Героя України. Він заявив, що з відданістю і вдячністю служитиме українському народові.

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Валерій Залужний вперше опублікував допис у своїх соцмережах після того, як президент Володимир Зеленський звільнив його з посади головнокомандувача ЗСУ у четвер, 8 лютого. Генерал заявив, що для нього велика честь отримати звання Героя України. Про це він написав у своєму Telegram 9 лютого.

"Для мене велика честь отримати звання Героя України. Честь і Відповідальність. Які я відчуваю перед кожним захисником і захисницею України, попри те, що зараз не обіймаю посад", — сказав Валерія Залужний.

Він зауважив, що це нагорода українців, оскільки вони і є справжніми героями. Залужний наголосив, що з відданістю та вдячністю служить і служитиме українському народові.

Відставка Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ: що відомо

8 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили Олександра Сирського, який був командувачем Сухопутних військ.

У ЗМІ розповіли, що причиною звільнення генерала з посади, можливо, можуть бути різні погляди Зеленського і Залужного на напрямок війни. Крім цього, генерал нібито не надав плани своєї військової кампанії на 2024 рік та "скептично" реагував на накази і публічні заяви президента.

Також президент Зеленський надав Валерію Залежному звання Героя України "за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".

Нагадаємо, ввечері 9 лютого на Майдані Незалежності в Києві зібралися декілька десятків людей, які протестують проти відставки генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ.