"Несмотря на то, что не занимаю должностей": Залужный впервые публично заговорил после увольнения

По словам генерала Валерия Залужного, для него честь получить Героя Украины. Он заявил, что с преданностью и благодарностью будет служить украинскому народу.

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Валерий Залужный впервые опубликовал сообщение в своих соцсетях после того, как президент Владимир Зеленский уволил его с должности главнокомандующего ВСУ в четверг, 8 февраля. Генерал заявил, что для него большая честь получить звание Героя Украины. Об этом он написал в своем Telegram 9 февраля.

"Для меня большая честь получить звание Героя Украины. Честь и Ответственность. Которые я чувствую перед каждым защитником и защитницей Украины, несмотря на то, что сейчас не занимаю должностей", — сказал Валерия Залужный.

Он отметил, что это награда украинцев, поскольку они и являются настоящими героями. Залужный отметил, что с преданностью и благодарностью служит и будет служить украинскому народу.

Отставка Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ: что известно

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. На его место назначили Александра Сырского, который был командующим Сухопутными войсками.

В СМИ рассказали, что причиной увольнения генерала с должности, возможно, могут быть разные взгляды Зеленского и Залужного на направление войны. Кроме этого, генерал якобы не предоставил планы своей военной кампании на 2024 год и "скептически" реагировал на приказы и публичные заявления президента.

Также президент Зеленский присвоил Валерию Залежному звание Героя Украины "за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу".

Напомним, вечером 9 февраля на Майдане Независимости в Киеве собрались несколько десятков человек, протестующих против отставки генерала Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ.