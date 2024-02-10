Медведєв заявив, що відчуває "ненависть, презирство і огиду" через біографію Сирського

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв ненавидить усіх, хто причетний до розвалу Радянського Союзу. З його слів, Сирський нібито був "російським офіцером", а став "бандерівським зрадником".

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Заступник голови Радбезу Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що відчуває ненависть, коли дивиться на біографію нового головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Про це він написав у своєму Telegram-каналі 10 лютого.

"Дивлячись на біографію нового головкому ЗСУ Сирського, відчуваєш почуття ненависті, презирства та огиди", — сказав Дмитро Медведєв.

Він наголосив, що нібито відчуває ненависть до всіх, хто причетний до розвалу Радянського Союзу, а зі слів Медведєва "Російської імперії", у результаті чого зникла "величезна країна, що балансувала світопорядок", а мільйони людей нібито були приречені на страждання і смерть.

Крім цього, в заступника голови Радбезу РФ виникла зневага до західних країн, які нібито "маніакально, несамовито, всіма можливими способами штовхали народи Росії та України (а точніше, єдиний російський народ) до нової громадянської війни".

"Огида до людини, яка була радянським російським офіцером, а стала бандерівським зрадником, який порушив присягу і служить нацистам, знищуючи своїх близьких. Нехай земля горить у нього під ногами", — додав Дмитро Медведєв.

Походження Олександра Сирського

Новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський народився у Володимирській області Росії. Він закінчив Московське вище загальновійськове командне училище. Проте переїхав до України у 1980-х роках.

Нагадаємо, 9 лютого в The Guardian розповіли, що близькі родичі Сирського проживають у Росії. Зокрема, як написали журналісти, його мати лайкала дописи, що підтримують вторгнення РФ в Україну. Натомість його брат Олег розповів, що не спілкується з ним та нічого про нього не знає.

Того ж дня колишній полковник британської армії Річард Кемп розповів, що Сирський сильний командир, який потрібен Україні. Він запровадив передані НАТО методи командування в армію.