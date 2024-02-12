Про похід до ТЦК варто думати з 16 років, адже на обліку треба стояти із 17-ти, — Істомін (відео)

Мобілізувати українських чоловіків до 27 наразі неможливо. Проте за бажанням призовник може підписати контракт із 21 року, зазначив начальник служби зв’язків із громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП.

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Начальник служби зв’язків із громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін розповів, що 17-річні українці повинні стояти на військовому обліку призовників, однак мобілізації такі громадяни не підлягають. Про це він повідомив під час брифінгу 12 лютого.

"У 16 років громадянин стає на військовий облік призовників, не військовий облік, який ми розуміємо, коли чуємо слова "військовий облік", що оцей-от громадянин, якого можуть мобілізувати або який може підписати контракт. Громадянину в цей час 16, але в цьому році виповниться 17", — ідеться в повідомленні.

Тобто, як пояснює речник, протягом січня-березня 2024 року проводиться приписка юнаків, яким цьогоріч виповниться 17 років. Також він додав, що вони не можуть іти у військо за контрактом, адже є неповнолітніми.

"Тим паче вони не можуть бути мобілізовані, але є такий військовий облік як військовий облік призовників", — нагадує спікер.

Далі, за словами Істоміна, коли громадянину виповнюється 27 років, за ухвалою комісії його переводять на військовий облік військовозобов'язаних. Тож 27-річні громадяни, які були раніше призовниками, мають з'явитися в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Водночас речник Полтавського ТЦК та СП зауважив, що мобілізувати чоловіків наразі до 27 неможливо. Проте за бажанням призовник може підписати контракт із 21 року.

Нагадаємо, 10 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що в України вистачить ресурсів на два місяці. Він наголосив, що фінансування нових хвиль мобілізації не відбудеться без демобілізації.

Раніше адвокат і радник Gracers Law Firm Сергій Савинський заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію не визначає місць для вручення повісток. Проте також документ може бути надісланий в електронний кабінет.