Велика трансформація через загрози КНР: армія США реформує Повітряні сили

Китайська армія розбудовує армію, яка заточена на протидію американській в Тихому океані, заявив міністр Повітряних сил США Френк Кендалл. Відтак Повітряні сили мають краще бути готовими до нових викликів.

Related video

Повітряно-космічі сили США анонсували масштабні зміни в структурі, щоб краще впоратись з новою загрозою з боку Китаю. Про це повідомляє The War Zone.

В системі Повітряних сил Сполучених штатів створять нове головне командування MAJCOM, а також проведуть близько 20 змін у структурах. Програму назвали "Переоптимізація для конкуренції великих держав". Вона поєднує в собі короткострокові і середньострокові зусилля, які мають покращити позиції армії в майбутньому за мінімальні додаткові витрати. На реалізацію зусиль може піти рік або більше.

Фото: US Air Force

"Китай створює збройні сили, спеціально створені для стримування та перемоги над Сполученими Штатами, якщо ми втрутимося в західну частину Тихого океану. Ці зміни нам потрібні зараз. У нас не вистачає часу, щоб переоптимізувати наші сили для вирішення стратегічних викликів у час змагання великих держав", — заявив міністр Повітряних сил Френк Кендалл.

Глобальні зміни в Повітряних силах США

Офіційні особи заявили, що план не є досконалим або готовим до негайного впровадження, тому потрібно додатково над ним попрацювати. Мета полягає в тому, щоб консолідувати функції між командуваннями, а також прибрати непотрібне дублювання функцій в Повітряних силах США в Європі і Африці, Тихоокеанських Повітряних силах і Командуванні глобального удару. Всі командування мають зосередитись на бойових діях.

Передбачається створити Інтегроване командування можливостей, яке допоможе визначити, спроєктувати і розробити концепції та програми для подальших інвестицій. Командування повітряної освіти і підготовки (AETC) перейменують на Командування повітряного розвитку (ADC). Ідея полягає в консолідації розвитку льотчиків й розширення курсів для офіцерів.

Повітряне бойове командування (ACC) розширить свою діяльність від забезпечення повітряних бойових дій до забезпечення готовності всіх Повітряних сил (ПС) і планування масштабних навчань, а також забезпечення здатності бойових крил до розгортання як ефективних підрозділів.

Сержант Джеремі Фінлі, головний інструктор екіпажу F-22 Raptor з 372-ї навчальної ескадрильї 14-го загону, готує купол тренажера F-22 Raptor на об'єднаній базі "Елмендорф-Річардсон" Фото: US Air Force

Командування матеріального забезпечення Повітряних сил (AFMC) додасть три системні центри: Командування систем інформаційного домінування, Центр ядерних систем, створить Офіс інтеграційного розвитку і перетворить нинішній Центр управління життєвим циклом на Центр систем повітряного домінування.

Важливо

Аргументоване скасування: чому США відмовились від проєкту гелікоптерів FARA

Кібернетичне командування ВПС буде перетворено на окремий компонент сил і засобів з метою кращого відображення важливості кібернетичної місії для Об'єднаних сил і всіх ПС.

План також змінює спосіб розгортання оперативних крил ПС. Замість того, щоб відправляти невеликі групи військовослужбовців з різних підрозділів для формування нових крил, вони тренуватимуться разом, а потім розгортатимуться з різними елементами, серед яких, зокрема, зв'язки з громадськістю, безпека і технічне обслуговування.

Космічні сили створюють Командування космічного майбутнього, нове польове командування, яке розробляє та підтверджує концепції та проводить експерименти та військові ігри, серед інших функцій. Космічні сили також створюють бойові ескадрильї як базову одиницю та змінять спосіб навчання своїх бійців.

"У нас нічого не передбачено в [фінансовому році] 2024 або 2025 для будь-якої з цих змін. Якщо вам знадобляться якісь кошти в ці періоди, нам доведеться їх перерозподілити. Є ймовірність, що ми матимемо деякі кошти в 2026 фінансовому році", — резюмував Кендалл.

Нагадаємо, 12 лютого в США показали як запускають імітатор балістичної ракети на парашуті.