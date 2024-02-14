"Поки не вийде": Лавров заговорив про мирні переговори з Україною, але озвучив одну умову

Голова МЗС РФ запевнив, що Росія готова сісти за стіл переговорів, але є нюанс. Сергій Лавров переконаний, що плани ізолювати країну-агресорку провалились.

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Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заговорив про мирні переговори. Про це відомо з публікації на сайті Держдуми РФ від 14 лютого.

Ворожий чиновник заявив, що Росія нібито готова до політико-дипломатичного врегулювання "конфлікту" з Україною. Він зазначив, що переговори мають відбуватись на основі реалій "на землі". Тобто йдеться про те, щоб тимчасово окуповані території залишились під контролем Кремля.

"За відсутності у тих, хто оголосив нам війну, серйозних пропозицій і їх небажанні враховувати ні наші інтереси, ні реалії на землі говорити за столом переговорів поки не вийде. Варіантів таких не переглядається", — підкреслив Лавров.

Також голова МЗС РФ запевнив, що задуми Заходу щодо ізоляції країни-агресорки нібито зазнали краху. Однак, з його слів, тиск на Росію продовжиться.

Як передали у "РИА Новости", Лавров прокоментував і успіхи РФ у війні. Він переконаний, що на Заході нібито все менше вірять у перемогу України та змінюють риторику через це.

"Вашингтон та його союзники не залишають мрій про завдання нам стратегічної поразки. Щоправда, останнім часом, бачачи успішні дії армії Росії на українському театрі військових дій, на Заході більше говорять не про свою перемогу, а про те, як би не дати перемогти (Володимиру, — ред.) Путіну", — заявив міністр.

Нагадаємо, у ЗМІ з посиланням на російські джерела передавали, що президент РФ Володимир Путін пропонував США заморозити війну в Україні. Вашингтон, як повідомляється, залишився вірним принципу не вести перемовин без України.

Керівник естонської розвідки Каупо Розін попередив, що заяви про мир в Україні з боку РФ не відповідають дійсності. З його слів, Кремль налаштований на тривалу війну.