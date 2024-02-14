Єдиний евакуаційний маршрут з Авдіївки повністю прострілюється росіянами, — ОВА

За словами начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, наразі у місті знаходяться 926 цивільних. Вони виїжджають самостійно — по 3-4 людини щодня.

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Єдиний евакуаційний маршрут в Авдіївці Донецької області повністю прострілюється російськими окупантами. Однак у місті все ще залишаються цивільні мешканці. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону.

"Та дорога, яка вела в місто, вона прострілюється ворогом повністю. Зараз в місті знаходяться 926 людей. Люди виїжджають самостійно — по 3-4 людини кожного дня", — розповів очільник ОВА.

За словами Філашкіна, попри складну обстановку, в Авдіївці ще є резерви гуманітарної допомоги, води та медикаментів.

Начальник ОВА зазначає, що окупанти намагаються прорвати лінію української оборони та захопити місто в найкоротший термін.

"Наші захисники стримують ворога по всіх напрямках", — констатував Філашкін.

Нагадаємо, раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що в Авдіївці Донецької області тривають вуличні бої, проте ситуація в місті залишається контрольованою.

Також 14 лютого аналітики DeepState розповіли, що окупанти продовжують наступати в Авдіївці. Для цього противник використовує живу силу та атакує за допомогою КАБів. Головний удар ЗС РФ спрямували на північну частину міста.

Того ж дня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що оперативна обстановка на Авдіївському та Куп’янському напрямках складна. Окупанти продовжують нарощувати свої сили та мають чисельну перевагу в особовому складі.