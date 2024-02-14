Единственный эвакуационный маршрут из Авдеевки полностью простреливается россиянами, — ОВА

По словам начальника Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, сейчас в городе находятся 926 гражданских. Они выезжают самостоятельно — по 3-4 человека ежедневно.

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Единственный эвакуационный маршрут в Авдеевке Донецкой области полностью простреливается российскими оккупантами. Однако в городе все еще остаются гражданские жители. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона.

"Та дорога, которая вела в город, она простреливается врагом полностью. Сейчас в городе находятся 926 человек. Люди выезжают самостоятельно — по 3-4 человека каждый день", — рассказал глава ОГА.

По словам Филашкина, несмотря на сложную обстановку, в Авдеевке еще есть резервы гуманитарной помощи, воды и медикаментов.

Начальник ОВА отмечает, что оккупанты пытаются прорвать линию украинской обороны и захватить город в кратчайшие сроки.

"Наши защитники сдерживают врага по всем направлениям", — констатировал Филашкин.

Напомним, ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что в Авдеевке Донецкой области продолжаются уличные бои, однако ситуация в городе остается контролируемой.

Также 14 февраля аналитики DeepState рассказали, что оккупанты продолжают наступать в Авдеевке. Для этого противник использует живую силу и атакует с помощью КАБов. Главный удар ВС РФ направили на северную часть города.

В тот же день главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что оперативная обстановка на Авдеевском и Купянском направлениях сложная. Оккупанты продолжают наращивать свои силы и имеют численное преимущество в личном составе.