Люди під завалами і 7 постраждалих: ЗС РФ атакували Харківську область ракетами, — ОВА

За словами голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, для обстрілу окупанти використовували ракети С-300. У результаті "прильоти" зафіксовано у двох житлових будинках.

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14 лютого російські окупанти вкотре атакували Харківську область за допомогою ракетного озброєння. Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі поділився подробицями.

За його словами, йдеться про населений пункт Великий Бурлук. ЗС РФ попередньо використали ракети С-300, які влучили у двоповерховий житловий будинок. Також постраждало ще одне приміщення, яке стояло поруч.

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"Постраждали 7 місцевих цивільних. Одній людині надали меддопомогу і направили до лікарнi, двох людей рятувальники витягли з-під завалів, надали першу допомогу і госпіталізували", — написав Олег Синєгубов.

ЗС РФ атакували Харківську область ракетами Фото: Скриншот

Також під завалами залишаються люди, про що додатково повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації. На місце прибули співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій і надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Також на місці інциденту перебувають усі необхідні профільні служби. Більше інформації стосовно ворожого обстрілу на момент публікації матеріалу не прозвучало.

Нагадаємо, 13 лютого повідомлялося, що ЗС РФ завдали удару по фермі під Куп'янськом. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що двоє мирних жителів дістали несумісні з життям травми, унаслідок чого померли.

Також повідомлялося, що внаслідок атаки російських дронів по Харкову 10 лютого загинуло семеро людей. Мер Ігор Терехов розповів, що внаслідок ударів по АЗС розлилося палаюче паливо. Воно перенесло вогонь на понад десяток житлових будинків.