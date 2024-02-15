Нові перспективи: у Зеленського сказали, що очікують від заміни військового керівництва

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, ЗСУ необхідно проводити спецоперації не тільки на тимчасово окупованих територіях, а й на тих, що мають стосунок до безпосередньої підтримки війни проти України.

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Заміна у військовому командуванні відкриє нові перспективи в розумінні подій на фронті, адже українські збройні сили не можуть покладатися виключно на оборону. Про це заявив радник керівника ОПУ Михайло Подоляк у коментарі виданню "24 Канал".

"Заміна дасть змогу інакше подивитися на ті тактичні й тактично-оперативні дії, які потрібні нам на лінії фронту по сухопутній частині. Адже ми не можемо засісти в оборону", — підкреслив Подоляк.

Для російської еліти, яка виступає на підтримку Путіна, вартість війни не має значення. Це пояснює, чому противник може продовжувати чинити тиск масованими діями в будь-якому напрямку.

Радник з ОПУ зазначив, що для успішного ведення бойових дій у 2024 році необхідно активно атакувати логістичну інфраструктуру Росії. Мета полягає в тому, щоб ускладнити пересування резервів і ресурсів РФ, а також ускладнити проведення ротацій військових сил.

На думку Подоляка, важливо здійснювати спецоперації не тільки на тимчасово окупованих територіях, а й на тих, що відіграють роль у безпосередній підтримці військових дій проти України.

"Треба посилити інформаційний тиск на країни, які є партнерами України. Які мають усвідомити, що, якщо вони хочуть на своїй території її отримати, вони її обов'язково отримають, якщо Україна не виграє цю війну", — сказав радник керівника ОПУ.

Нагадаємо, 8 лютого президент України Володимир Зеленський оголосив про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього на посаду призначили командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського.

Сирський опублікував допис, у якому окреслив найближчі плани щодо Сил оборони. Одне з питань, яким він займатиметься, — це перегляне штат ЗСУ і з'ясує, чому там дві третини людей — у штабі, а не на фронті.