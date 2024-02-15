Новые перспективы: у Зеленского сказали, что ожидают от замены военного руководства

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, ВСУ необходимо проводить спецоперации не только на временно оккупированных территориях, но и на тех, которые имеют отношение к непосредственной поддержке войны против Украины.

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Замена в военном командовании откроет новые перспективы в понимании событий на фронте, ведь украинские вооруженные силы не могут полагаться исключительно на оборону. Об этом заявил советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк в комментарии изданию "24 Канал".

"Замена позволит иначе посмотреть на те тактические и тактически-оперативные действия, которые нужны нам на линии фронта по сухопутной части. Ведь мы не можем засесть в оборону", – подчеркнул Подоляк.

Для российской элиты, выступающей в поддержку Путина, стоимость войны не имеет значения. Это объясняет, почему противник может продолжать оказывать давление массированными действиями в любом направлении.

Советник из ОПУ отметил, что для успешного ведения боевых действий в 2024 году необходимо активно атаковать логистическую инфраструктуру России. Цель состоит в том, чтобы затруднить передвижение резервов и ресурсов РФ, а также затруднить проведение ротаций военных сил.

По мнению Подоляка, важно осуществлять спецоперации не только на временно оккупированных территориях, но и на тех, которые играют роль в непосредственной поддержке военных действий против Украины.

"Надо усилить информационное давление на страны, которые являются партнерами Украины. Которые должны осознать, что, если они хотят на своей территории ее получить, они ее обязательно получат, если Украина не выиграет эту войну", – сказал советник руководителя ОПУ.

Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него на должность назначили командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского.

Сырский опубликовал сообщение, в котором очертил ближайшие планы относительно Сил обороны. Один из вопросов, которым он будет заниматься, — это пересмотрит штат ВСУ и выяснит, почему там две трети людей — в штабе, а не на фронте.