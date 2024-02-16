"Вибори не допоможуть": в Криму вивісили український прапор, деталі (фото)

Представники підпілля зазначили, що з міркувань безпеки для членів руху спротиву прапор України вивісили раніше, проте він досі залишається в горах в Криму.

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Активісти руху спротиву "Жовта Стрічка" на День єднання, який святкують 16 лютого, підняли прапор України на підніжжі Чатир-Дагу у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє "Жовта стрічка" на своєму каналі у Telegram.

За словами адміністраторів каналу, з міркувань безпеки для активістів прапор України був піднятий раніше, проте він досі залишається там.

"Крим — це Україна! І ніякі фейкові вибори, паспортизація, насильницька мобілізація не допоможуть рашистам. З Днем єднання, Україно!", — йдеться у повідомленні.

Фото: Жовта стрічка

День єднання: що відомо

День єднання — це державна акція, що відбулася 16 лютого 2022 року згідно з Указом Президента України Володимира Зеленського.

Відповідна акція була оголошена "З метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість…" згідно з Указом Президента України "Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства" від 14 лютого 2022 року № 53/2022.

Зазначимо, що Кабмін своїм розпорядженням доручив органам влади 16 лютого забезпечити підняття Державного прапора України на адміністративних будинках у всіх населених пунктах країни, підсвічування у вечірній час адмінбудівель кольорами прапора та виконання о 10:00 гімну України.

Нагадаємо, 15 лютого 2022 року українських школярів зобов'язали прийти 16 лютого, у день, який західні ЗМІ називали датою ймовірного вторгнення Росії в Україну, у навчальні заклади у вишиванках.