"Выборы не помогут": в Крыму вывесили украинский флаг, детали (фото)

Представители подполья отметили, что из соображений безопасности для членов движения сопротивления флаг Украины вывесили раньше, однако он до сих пор остается в горах в Крыму.

Related video

Активисты движения сопротивления "Желтая Лента" на День единения, который отмечают 16 февраля, подняли флаг Украины на подножии Чатыр-Дага во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает "Желтая лента" на своем канале в Telegram.

По словам администраторов канала, из соображений безопасности для активистов флаг Украины был поднят раньше, однако он до сих пор остается там.

"Крым — это Украина! И никакие фейковые выборы, паспортизация, насильственная мобилизация не помогут рашистам. С Днем единения, Украина!", — говорится в сообщении.

Фото: Жовта стрічка

День единения: что известно

День единения — это государственная акция, состоявшаяся 16 февраля 2022 года согласно Указу Президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующая акция была объявлена "С целью усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание..." согласно Указу Президента Украины "О неотложных мерах по консолидации украинского общества" от 14 февраля 2022 года № 53/2022.

Отметим, что Кабмин своим распоряжением поручил органам власти 16 февраля обеспечить поднятие Государственного флага Украины на административных зданиях во всех населенных пунктах страны, подсветку в вечернее время админзданий цветами флага и выполнение в 10:00 гимна Украины.

Напомним, 15 февраля 2022 года украинских школьников обязали прийти 16 февраля, в день, который западные СМИ называли датой вероятного вторжения России в Украину, в учебные заведения в вышиванках.