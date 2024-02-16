У Кремля є план дестабілізації України, який розпочнеться після виборів, — Данілов (відео)

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, країна-агресор буде намагатися зробити все можливе для дискредитації українського військово-політичного керівництва, зокрема президента Володимира Зеленського.

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Російська Федерація продовжує свої спроби дестабілізувати політичну обстановку в Україні і має намір запустити нову пропагандистську кампанію після президентських виборів. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю для "Укрінформ".

За його словами, у Кремлі наразі розпочинають великий проєкт щодо дестабілізації ситуації на території України.

"Один із пунктів цього проекту — спроба дестабілізації на темі виборів. І вони братимуть дуже активну участь у цьому процесі. Росія не має фізичної спроможності перемогти Україну військовим шляхом, тому питання внутрішньої дестабілізації — номер один для Кремля", — розповів Данілов.

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На його думку, Російська Федерація буде намагатися зробити все можливе для дискредитації військово-політичного керівництва України, зокрема президента Володимира Зеленського.

"Це справжня операція з дестабілізації ситуації в Україні. Ми знаємо назву цієї операції. Розуміємо, хто за нею стоїть", — вважає секретар РНБО.

За його переконанням, в Україні існує проблема із соціальними мережами, де анонімність сприяє поширенню багатьох фейків та дезінформації. Їх Данілов називає "дуже небезпечним інструментом впливу".

"Дестабілізаційні наративи поширюються у тому числі через них. У цьому напрямі — нейтралізації загроз — активно працюють наші спецслужби", — підкреслив він.

Крім того, як наголосив Данілов, Москва може використати тему виборів для того, аби дестабілізувати ситуацію в країні. Однак секретар РНБО нагадує, що проведення виборів під час війни забороняє українське законодавство.

Також він зазначив, що якщо хтось хоче зробити "експеримент" із розхитування суспільства — він може спробувати ініціювати проведення виборів на території України.

"Це небезпечно, адже якщо ми говоримо про демократичні вибори, це — змагальний процес програм кандидатів політичних партій. Уявляєте, якщо в нас під час війни люди будуть відволікатися від боротьби з ворогом і займатимуться виборчим процесом? Мені складно це уявити", — підкреслив Данілов.

Нагадаємо, 11 лютого керівник Центру протидії дезінформації РНБО (ЦПД) Андрій Коваленко заявив, що російська пропаганда розпочала кампанію з дискредитації головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського, навʼязуючи йому образ "радянської і російської" людини.