У Кремля есть план дестабилизации Украины, который начнется после выборов, — Данилов (видео)

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, страна-агрессор будет пытаться сделать все возможное для дискредитации украинского военно-политического руководства, в частности президента Владимира Зеленского.

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Российская Федерация продолжает свои попытки дестабилизировать политическую обстановку в Украине и намерена запустить новую пропагандистскую кампанию после президентских выборов. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью для "Укринформ".

По его словам, в Кремле сейчас начинают большой проект по дестабилизации ситуации на территории Украины.

"Один из пунктов этого проекта — попытка дестабилизации на теме выборов. И они будут принимать очень активное участие в этом процессе. Россия не имеет физической возможности победить Украину военным путем, поэтому вопрос внутренней дестабилизации — номер один для Кремля", — рассказал Данилов.

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По его мнению, Российская Федерация будет пытаться сделать все возможное для дискредитации военно-политического руководства Украины, в частности президента Владимира Зеленского.

"Это настоящая операция по дестабилизации ситуации в Украине. Мы знаем название этой операции. Понимаем, кто за ней стоит", — считает секретарь СНБО.

По его убеждению, в Украине существует проблема с социальными сетями, где анонимность способствует распространению многих фейков и дезинформации. Их Данилов называет "очень опасным инструментом влияния".

"Дестабилизирующие нарративы распространяются в том числе через них. В этом направлении — нейтрализации угроз — активно работают наши спецслужбы", — подчеркнул он.

Кроме того, как отметил Данилов, Москва может использовать тему выборов для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Однако секретарь СНБО напоминает, что проведение выборов во время войны запрещает украинское законодательство.

Также он отметил, что если кто-то хочет сделать "эксперимент" по расшатыванию общества — он может попробовать инициировать проведение выборов на территории Украины.

"Это опасно, ведь если мы говорим о демократических выборах, это — соревновательный процесс программ кандидатов политических партий. Представляете, если у нас во время войны люди будут отвлекаться от борьбы с врагом и заниматься избирательным процессом? Мне сложно это представить", — подчеркнул Данилов.

Напомним, 11 февраля руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО (ЦПД) Андрей Коваленко заявил, что российская пропаганда начала кампанию по дискредитации главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского, навязывая ему образ "советского и русского" человека.