"Ми готові": ЗС РФ можуть почати наступ на Горлівському напрямку, — боєць ЗСУ

За словами військовослужбовця Євгена Ієвлєва, до боїв на Горлівському напрямку ЗСУ готувалися не один місяць, розуміючи, що ворожа техніка може розвернутися в їхній бік.

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Після захоплення Авдіївки російські військові можуть перемістити свою військову техніку та війська в напрямку Горлівки з метою стабілізувати фронт і врівноважити обстановку. Про це заявив військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв в ефірі видання "Еспресо".

"Ми тримаємо смугу оборони на Горлівському напрямку. Всім відома ситуація, що наші військові відійшли з Авдіївки на вигідніші рубежі", — зазначив військовий.

Згідно з його заявою, Збройні сили залишаються у вищому ступені бойової готовності, оскільки потенційний противник може мобілізувати й розмістити свою військову техніку навпроти них.

"Наш підрозділ наскільки може, дотягується та відпрацьовує дронами по техніці й особовому складу противника. Поки що жодного руху загарбників у наш бік не вбачається. Однак ми перебуваємо в постійній бойовій готовності, тому що техніка, яку підтягнув ворог, може розвернутися та піти на нас у будь-який час", — зазначив військовослужбовець ЗСУ.

Він наголосив, що українські збройні сили готувалися до оборони на Горлівському напрямку протягом кількох місяців, усвідомлюючи потенційну загрозу розгортання ворожої техніки в їхньому напрямку.

"Ми підготовлені. Є певна ділянка, яку доведеться пройти противнику та покласти свою техніку йособовий склад. Якщо ви подивитеся на карту, то буде логічно, що ворог після Авдіївки потроху тиснутиме на нашій ділянці, тому що йому потрібно вирівнювати лінію фронту", — прокоментував Ієвлєв.

Нагадаємо, що, за оцінками ISW, успіх російських військ в Авдіївці став можливий через те, що росіяни вперше за час великої війни забезпечили підтримку з повітря наземним військам.

Також повідомлялося, що в ISW допускають дефіцит ракет для ППО, із яким можуть зіткнутися ЗСУ. Потрібна значна кількість систем ППО, щоб завдавати ударів по російських літаках.