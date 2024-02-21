"Жебракуєш, щоб вони вціліли": росіяни скаржаться на ГУР, яке "блокує" банківські карти

Один з російських волонтерів стверджує, що невідомі телефонують на "гарячу" лінію банка і повідомляють, що знайшли загублену картку. Через це банк її блокує, а відновлення займає певний час.

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ГУР Міноборони України провело "спецоперацію" з банківськими картками російських волонтерів. Через це вони не можуть отримувати кошти від росіян на допомогу армії РФ. Про це в своєму телеграм-каналі "Репортер Філатов" розповів один із них.

"ГУР ЗСУ просто "вразило" масштабом операцій. Якісь ушл**пки беруть із відкритих джерел номер карток, на які ведуться збори на підтримку армії, та телефонують у техпідтримку банку: нібито знайшли загублену картку з таким номером, і банк її блокує. Мені заблокували всі карти, вказані у зборі", — проінформував Філатов.

Він додав, що лише один банк вчасно розблокував свою карту.

Також Філатов поскаржився, що російські окупанти в інтернеті спродують майно, яке отримали від волонтерів.

"Відправляєш хлопців у бій, влазиш у борги, жебракуєш, щоб вони вціліли, а потім на "Авіто" знаходиш виданий тепляк. Збори вести не хочу, пташки закінчуються, пончо немає", — поскаржився він.

Нагадаємо, що українські хакери зламали акаунт російського волонтера і на всі зібрані ним кошти замовили фалоімітатори.

Пізніше Z-волонтер Михайло Лучин підтвердив, що зібрав 25 тисяч доларів на дрони для російських окупантів, замовив їх на китайському маркетплейсі, але після "допомоги" хакерів отримав партію фалоімітаторів і страпонів на цю ж суму.