Переходять до лобових атак та застосовують авіацію: в ЗСУ про тактику РФ на Бахмутському напрямку

Ворог вдається до флангових атак з боку Богданівки та Іванівського поблизу Бахмута і атакує з дронів, мінометів та намагається знайти шпарини в обороні ЗСУ, переміщуючи свої війська з місця на місце, повідомив Ілля Євлаш.

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На Бахмутському напрямку ЗС РФ почали використовувати тактику, подібну, як в Авдіївці — атакують КАБами та намагається переходити до лобових атак. Про це "24 Каналу" розповів начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Ілля Євлаш.

За його словами, лінія зіткнення зараз дуже активна, а запеклі бої точаться поблизу Часового Яру та Кліщіївки.

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"Ворог вдається до флангових атак з боку Богданівки та Іванівського поблизу Бахмута. Туди окупанти підтягують свої резерви, намагаються атакувати за допомогою дронів, також інтенсивно використовують міномети різних калібрів, аби завдавати вогневого ураження по місту та позиціях ЗСУ. Противник намагається знайти шпарини в нашій обороні, переміщуючи свої війська з місця на місце", — сказав Ілля Євлаш.

Він додав, що також ЗС РФ намагаються тиснути поблизу Кліщіївки, де є бар'єрний рубіж, каскад водосховищ і залізниця, яку росіяни хочуть відбити, аби відновити своє втрачене положення.

"Наразі всі спроби ворога марні. Наші війська максимально використовують свою оперативну майстерність та показують неймовірну мужність, відважність та професіоналізм", — сказав речник ОСУВ "Хортиця".

У районі Бахмута росіяни використовують тактику, яку застосовували в Авдіївці, масово скидаючи на наші підрозділи КАБи з літаків Су-34 та Су-35. Однак підрозділи української ППО ефективно відпрацьовують по ворожій авіації.

"Українські захисники за минулу добу знищили 29 одиниць озброєння та військової техніки, серед яких 5 бойових броньованих машин, 3 БТР та 2 БМП, а також 2 МТЛБ, 5 машин та багато різних гармат та мінометів. Працюємо, намагаючись максимально використовувати всі наявні сили й засоби для стримування наступального потенціалу ворога", — сказав Ілля Євлаш.

До того ж наші бійці намагаються постійно виявляти пункти управління ворога. Напередодні військові ЗСУ виявили БпЛА 2 пункти управління та завдали по них вогневого ураження.

Нагадаємо, що ворог зосередив 60-70 тисяч солдатів на Бахмутському напрямку. Якщо живої сили не вистачатиме, росіяни мобілізують жителів окупованої частини Донбасу.

Раніше Фокус писав про ситуацію біля Часового Яру. Військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що ЗСУ слід готуватися до оборонної операції на підступах до цього населеного пункту.