Білоруських військових вчитимуть зомбувати людей: деталі, — Гаюн (фото)

Білоруських військових відправлять на курси "Нейролінгвістичного програмування", які відбуватимуться з лютого по червень 2024 року.

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Білоруських льотчиків, ймовірно, вчитимуть методів зомбування для впровадження "правильних ідей" під час курсів з підвищення кваліфікації "Нейролінгвістичне програмування". Про це повідомили в моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" у Telegram.

"Ласкаво просимо до зомбіленду, синку. Командування ВПС РБ відправить військових на курси з НЛП", — йдеться у повідомленні.

Експерти "Беларускі Гаюн" виявили, що в плані держзакупівель на 2024 рік, які планує провести командування Військово-повітряних сил Республіки Білорусь, є купівля курсів з підвищення кваліфікації — "Нейролінгвістичне програмування".

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У моніторинговій групі наголосили, що курси проводитимуть для військових з лютого по червень 2024 року. З білоруського бюджету на це виділили 4340 рублів (1340 доларів). Наразі незрозуміло, з якою метою керівництво ВПС відправлятиме бійців на курси, де з ними працюватимуть "псевдонаучними методами".

"Можливо, льотчиків хочуть навчити якимось методам зомбування/навіювання "правильних ідей" своїм співрозмовникам або хочуть сильніше зомбувати їх самих", — додали в "Беларускі Гаюн".

Нагадаємо, 15 лютого стало відомо, що Білорусь запровадила режим контртерористичної операції в Лельчицькому районі Гомельської області, яка межує з Україною. За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, активних дій поблизу білоруського кордону не було зафіксовано.

20 лютого лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна нібито володіє всіма необхідними системами озброєння для свого захисту. Йшлося про оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М" та зенітно-ракетні комплекси С-400.