Іран передає у РФ 400 ракет Fateh-110: експерти пояснили, наскільки це реально

Переговори щодо постачання іранських балістичних ракет Москва веде з осені 2022 року. Не виключено, що з того часу Тегеран виробляв боєприпаси "на склад", поки будуть узгоджені всі нюанси.

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Західні ЗМІ пишуть, що Іран міг відправити у РФ одразу кілька сотень балістичних ракет сімейства Fateh-110. У виданні Defense Express пояснили, чи може Тегеран відправити 400 ракет російським окупантам.

В Головному управлінні розвідки Міноборони України перевіряють інформацію щодо того, чи дійсно Іран передав Росії 400 балістичних ракет. Відомо, що переговори щодо цього тривали як мінімум з осені 2022 року. Приклад КНДР показує, що попри всі механізми санкцій і резолюції в ООН практичної цінності в них немає. За постачання балістичних ракет РФ режим Ким Чен Ина не отримав жодних санкцій. У виданні називають таку реакцію світу зеленим світлом для Тегерана.

Ключовим у постачанні 400 ракет експерти називають не можливість передачі, а кількість. Якщо мова йде про одномоментну поставку, то це дійсно вагома кількість. Водночас невідомо, якими виробничими потужностями володіє Іран. Розробка ракет Fateh-110 почалася ще у середині 1990-х років, а випробування відбувались на початку 2000-х років. Сімейство балістичних ракет має кілька ітерацій. Тільки третє покоління нібито досягло дальності 300 км у 2008 році. Zolfaghar при цьому дебютував на параді у 2016 році.

Автори звертають увагу на те, як Іран постачає ракети бойовикам Хезболлі. Перші боєприпаси Fateh-110 у них почали зʼявлятися через Сирію, де їх частково локалізували й назвали М600. Станом на 2020 рік у бойовиків було близько 600 ракет Fateh-110 і M600 і близько 28 пускових установок, свідчать дані ALMA Research and Education Center. Відтак автори приходять до висновку, що Іран має досвід постачання ракет в умовах складної логістики, коли Ізраїль атакував конвої з ракетами на сирійській території.

Наразі у США оцінюють запасти Fateh-110 у 3000 одиниць. Більш ймовірно, що Іран не зможе передати одразу 400 ракет. Але не виключено, що Тегеран виробляє для Кремля ракети з осені 2022 року в очікування на фінальне рішення.

Нагадаємо, 21 лютого в ГУР прокоментували інформацію про постачання Fateh-110 і Zolfaghar у РФ.

20 лютого в CAR заявили, що вони виявили в північнокорейських ракетах західну електроніку.