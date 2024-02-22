Иран передает в РФ 400 ракет Fateh-110: эксперты объяснили, насколько это реально

Переговоры о поставках иранских баллистических ракет Москва ведет с осени 2022 года. Не исключено, что с того времени Тегеран производил боеприпасы "на склад", пока будут согласованы все нюансы.

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Западные СМИ пишут, что Иран мог отправить в РФ сразу несколько сотен баллистических ракет семейства Fateh-110. В издании Defense Express объяснили, может ли Тегеран отправить 400 ракет российским оккупантам.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины проверяют информацию о том, действительно ли Иран передал России 400 баллистических ракет. Известно, что переговоры по этому поводу продолжались как минимум с осени 2022 года. Пример КНДР показывает, что несмотря на все механизмы санкций и резолюции в ООН практической ценности в них нет. За поставки баллистических ракет РФ режим Ким Чен Ына не получил никаких санкций. В издании называют такую реакцию мира зеленым светом для Тегерана.

Ключевым в поставке 400 ракет эксперты называют не возможность передачи, а количество. Если речь идет об одномоментной поставке, то это действительно весомое количество. В то же время неизвестно, какими производственными мощностями обладает Иран. Разработка ракет Fateh-110 началась еще в середине 1990-х годов, а испытания проходили в начале 2000-х годов. Семейство баллистических ракет имеет несколько итераций. Только третье поколение якобы достигло дальности 300 км в 2008 году. Zolfaghar при этом дебютировал на параде в 2016 году.

Авторы обращают внимание на то, как Иран поставляет ракеты боевикам Хезболлы. Первые боеприпасы Fateh-110 у них начали появляться через Сирию, где их частично локализовали и назвали М600. По состоянию на 2020 год у боевиков было около 600 ракет Fateh-110 и M600 и около 28 пусковых установок, свидетельствуют данные ALMA Research and Education Center. Поэтому авторы приходят к выводу, что Иран имеет опыт поставки ракет в условиях сложной логистики, когда Израиль атаковал конвои с ракетами на сирийской территории.

Сейчас в США оценивают запасы Fateh-110 в 3000 единиц. Более вероятно, что Иран не сможет передать сразу 400 ракет. Но не исключено, что Тегеран производит для Кремля ракеты с осени 2022 года в ожидании финального решения.

Напомним, 21 февраля в ГУР прокомментировали информацию о поставках Fateh-110 и Zolfaghar в РФ.

20 февраля в CAR заявили, что они обнаружили в северокорейских ракетах западную электронику.